Политика

Зеленский назвал условием возвращения России в G8 «передачу» КрымаРИА Новости 19:49

Президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вновь стать членом G8 только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе. Об этом он написал в своем фейсбуке. Зеленский также предложил России освободить граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО.
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