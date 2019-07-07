Политика

Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы ЛуганскойТАСС 09:39

"Президент Украины Владимир Зеленский пришел на разрушенный Вооруженными силами Украины мост у Станицы Луганской", - говорится в сообщении. Президента сопровождает председатель Европейского совета Дональд Туск.
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Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской

RT на русском09:45
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Министр культуры Владимир Мединский вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым представит в августе нового худрука Театра драмы имени Фёдора Волкова вместо ушедшего с этой должности Евгения Марчелли.
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Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.
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Зеленский и Туск посетили Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской.
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В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
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Обновлено в 06:11
Политика

Россия и Чехия возобновили полеты между странами в прежних объемах

Авиакомпании России и Чехии выполняют полеты между странами в прежних объемах, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
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Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

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Происшествия

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В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
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Культура

В честь Стивена Сондхайма назовут театр в Лондоне

Королевский театр в лондонском Уэст-Энде будет назван в честь композитора Стивена Сондхайма.
Обновлено вчера в 06:18
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
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«Крылья Советов» обыграли «Краснодар» в товарищеском матче

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Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
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В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
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Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC

Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
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Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney

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