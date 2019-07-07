"Президент Украины Владимир Зеленский пришел на разрушенный Вооруженными силами Украины мост у Станицы Луганской", - говорится в сообщении. Президента сопровождает председатель Европейского совета Дональд Туск.

Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской

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