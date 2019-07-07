Политика
Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы ЛуганскойТАСС 09:39
"Президент Украины Владимир Зеленский пришел на разрушенный Вооруженными силами Украины мост у Станицы Луганской", - говорится в сообщении. Президента сопровождает председатель Европейского совета Дональд Туск.
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«Ротор» разгромил «Авангард» в первом матче сезона ФНЛ
В первом туре встретились местный «Авангард» и волгоградский «Ротор», который сумел переиграть соперника, как на поле, так и на стадионе.
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Происшествия
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Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
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Потенциал Су-57 высоко оценили в Германии
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Министр культуры Владимир Мединский вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым представит в августе нового худрука Театра драмы имени Фёдора Волкова вместо ушедшего с этой должности Евгения Марчелли.
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Политика
Зеленский и Туск посетили Донбасс
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Энергетика
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По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
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Нетаньяху прокомментировал решение Ирана по обогащению урана
Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
Обновлено в 06:11
Политика
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Авиакомпании России и Чехии выполняют полеты между странами в прежних объемах, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Обновлено в 13:15
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия
Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX
Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53
Экономика
Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников
В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Еще 14 россиян не пустили в Мексику
Обновлено в 13:44
Культура
В честь Стивена Сондхайма назовут театр в Лондоне
Королевский театр в лондонском Уэст-Энде будет назван в честь композитора Стивена Сондхайма.
Обновлено вчера в 06:18
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Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Краснодар» в товарищеском матче
Обновлено в 13:35
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
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Обновлено вчера в 19:49
Единоборства
Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
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Лепс запишет песню в дуэте со Стивеном Сигалом
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Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
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Спорт
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Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
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Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
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