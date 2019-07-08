Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с ДонбассаИзвестия 11:39
Президент Украины Владимир Зеленский допустил снятие экономической блокады с Донбасса. Условием для этого глава государства назвал возвращение предприятий юго-востока Украины под контроль Киева.
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Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Общество
В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
Обновлено в 10:51
Политика
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» отстранили от работы
Грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 11:44
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Политика
Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы
В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево
Конфликт между личной охранной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудниками пограничной полиции произошёл в аэропорту столицы Боснии и Герцеговины.
Обновлено в 11:54
Музыка
Швейцарская пилотажная группа перепутала место своего выступления
Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse выступила не перед теми зрителями, перепутав место выступления.
Обновлено в 09:31
Спорт
Рассказавшая о «правильном допинге» фигуристка будет выступать за Украину
Шаботова стала известна после того, как во время общения с подписчиками в инстаграме заявила, что для успешного выступления необходимо пить "правильный допинг".
Обновлено в 08:59
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1»
Телемост между украинским телеканалом NewsOne и "Россией 1" отменили из-за прямых угроз жизни журналистов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:05
Экономика
Для музеев и театров обнулят ставки по налогу на прибыль
Согласно правительственной инициативе, нулевая ставка по налогу на прибыль устанавливается в отношении доходов, получаемых региональными или муниципальными музеями, театрами и библиотеками.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Как в Грузии отреагировали на оскорбления в адрес Путина
Нецензурные оскорбления в адрес Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", вызвали в Тбилиси новые митинги.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Самолет авиакомпании «Ютэйр» экстренно сел во Внукове
Самолет авиакомпании "Ютэйр" прервал полет из Москвы в Берлин и экстренно приземлился во Внукове.
Обновлено в 06:45
Общество
«Макдоналдс» в России могут оштрафовать из-за шестирублёвого соуса
Санкт-Петербургское управление ФАС признало компанию виновной в нарушении закона о рекламе. А причиной всему стал обычный соус за 6 рублей.
Обновлено в 11:51
Теннис
Мухова выбила с Уимблдона Плишкову
Обновлено в 11:30
Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Обновлено в 08:05
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено в 08:45
Политика
Зеленский сделал заявление по транзиту газа из РФ
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что ему удастся договориться с Россией о продолжении транзита российского газа по территории Украины.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»
Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Здоровье
На Сахалине откроют три центра амбулаторной онкологической помощи
До конца 2021 года в Сахалинской области на базе многопрофильных больниц планируют открыть три центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).
Обновлено вчера в 21:22
Здоровье
Диетолог назвала безопасную суточную дозу грибов
Обновлено вчера в 22:17
Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Культура
Ведущим шоу «Форт Боярд» стал Шнуров
Обновлено в 09:43
Общество
Прядь волос Наполеона продали почти за 19 тысяч евро
Обновлено в 11:00
Экономика
Российский бизнес признали не готовым к цифровой трансформации
91% российских компаний используют устаревающую бизнес-модель, и только у 4% есть стратегия цифровой трансформации.
Обновлено в 04:21
Политика
Зеленский приказал возить жителей Донбасса к мосту в Станице Луганской
Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Зеленский заявил, что Киев начнет восстанавливать мост в Станице Луганской и водоснабжение населенных пунктов Донбасса.
Обновлено в 11:23