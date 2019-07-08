Политика

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады ДонбассаРБК 11:56

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может снять экономическую блокаду с Донбасса только после возвращения национализированных предприятий. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС, передает корреспондент РБК.
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Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса

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Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса

РБК11:56

Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса

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Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса

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ТАСС10:53

Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса

Газета.Ru10:41

Зеленский назвал условия для снятия блокады с Донбасса

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Министерство иностранных дел России "категорически осуждает" мат в адрес президента Владимира Путина, прозвучавший в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".
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«Макдоналдс» может заплатить штраф в 500 тысяч рублей из-за соуса

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Политика

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Телемост между Россией и Украиной планировали провести 12 июля в 18:00 в эфире телеканалов "Россия 1" и NewsOne.
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Билецкий выдвинул ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией

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Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы

«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
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Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по России на второе полугодие 2019 года в размере 45133 рублей, что на 4% превышает норматив, утвержденный на первое полугодие.
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Суд продлил домашний арест Майкла Калви

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
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Семью избитой в Ингушетии девочки намерены лишить родительских прав

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что органы опеки будут требовать лишения родителей избитой семилетней девочки прав на её воспитание.
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В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

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Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации.
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В понедельник, 8 июля, нападающий "ПСЖ" Неймар не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/20, информирует официальный сайт парижан.
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