Политика
Зеленский назвал условие снятия блокады с ДонбассаВедомости 12:26
Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве. Его слова приводит РБК со ссылкой на корреспондента.
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Экономика
Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке
Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
Политика
В Госдуме предложили экстрадировать ведущего «Рустави 2» в РФ
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с провокацией на телеканале «Рустави 2». По мнению политика, поведение Габунии не достойно грузинского народа.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В посольство США в Москве поступил звонок о «минировании»
Анонимные звонки с угрозой "минирования" поступили в понедельник вечером в адрес посольства США и высотного здания на Кудринской площади в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»
Обновлено в 12:40
Футбол
Набиуллин сменил «Зенит» на «Сочи»
Обновлено в 14:36
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Авто
Renault обновил Duster первого поколения
Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Политика
Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NEWSONE отменяет телемост с Россией из-за угроз физической расправы. Заявление опубликовано на сайте канала.
Обновлено в 06:22
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Политика
Путин мог бы править Европой, считает Экклстоун
Почетный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о лидере России Владимире Путине, передает The Times.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей
Лайма Вайкуле стала гостьей шоу «Судьба человека». В процессе откровенного разговора знаменитая певица рассказала, почему у нее нет детей.
Обновлено в 12:25
Музыка
Пугачева подарила Шнурову «песню про мужиков»
Звезда российской и советской эстрады Алла Пугачева подарила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову «песню про мужиков».
Обновлено в 08:44
Наука
Загрузка рабочей памяти помогла нерелевантным стимулам привлечь внимание
Во время зрительного поиска отвлекающие стимулы привлекают больше внимания при высокой загрузке рабочей памяти, выяснили ученые из Австралии и Нидерландов.
Обновлено в 13:00
Политика
Российские туристы массово передумали ехать в Грузию
Российские туристы массово отменяют брони в отелях Грузии после скандала с журналистом телеканала «Рустави 2» Георгием Габуния.
Обновлено в 14:16
Транспорт
Участок красной ветки московского метро закроют на неделю
В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено в 13:56
Общество
На стройплощадке Крымского моста начали демонтировать рабочие мосты
Первый рабочий мост соединил косу и остров Тузла осенью 2015 года.
Обновлено в 05:36
Политика
Лондон поддержал готовность Зеленского разрешить конфликт в Донбассе
МИД Великобритании приветствует намерение украинского лидера Владимира Зеленского разрешить конфликт на востоке Украины.
Обновлено в 15:09
Общество
В Шереметьево рассказали о зарплатах грузчиков
Ранее газета "Ведомости" написала, что "Шереметьево хэндлинг" (занимается обработкой багажа) повысила зарплату грузчикам и другим сотрудникам с 45 тыс. до 200-210 тыс. рублей, чтобы решить проблему с коллапсом в обработке багажа, одна из причин которого - нехватка персонала.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено вчера в 22:05
Единоборства
Бен Аскрен: «Меня вырубили за пять секунд — я не заслужил реванша с Масвидалем»
Обновлено в 16:32
Политика
Саакашвили прокомментировал брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»
Обновлено вчера в 18:30
Политика
В Госдуме нашли альтернативу Грузии для российских туристов
Замглавы Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал Абхазию и другие кавказские направления альтернативой грузинскому туристическому направлению для россиян, передает в понедельник РИА «Новости».
Обновлено в 15:53