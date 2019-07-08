Политика

Зеленский назвал условие снятия блокады с ДонбассаВедомости 12:26

Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве. Его слова приводит РБК со ссылкой на корреспондента.
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Условие Зеленского по снятию блокады с Донбасса оценили в Европе

Газета.Ru14:44

Зеленский назвал условия для снятия блокады с Донбасса

Московский Комсомолец10:36

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса

RT на русском11:09

Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса

РИА Новости11:09

Зеленский назвал условия снятия блокады с Донбасса

BFM.ru11:01

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса

ТАСС10:53

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса

РБК11:56
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
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