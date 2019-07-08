Политика
Зеленский назвал условие снятия блокады с ДонбассаВедомости 12:26
Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве. Его слова приводит РБК со ссылкой на корреспондента.
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Кино
Умер режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 09:35
Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Политика
Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы
Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который накануне в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца.
Обновлено в 11:12
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Политика
Госдума призвала экстрадировать грузинского ведущего «Рустави 2»
Члены совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела против телеведущего грузинского телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 10:25
Общество
На стройплощадке Крымского моста начали демонтировать рабочие мосты
Первый рабочий мост соединил косу и остров Тузла осенью 2015 года.
Обновлено в 05:36
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Политика
Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина
Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах Грузии
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах в Батуми, Кутаиси, и районе Кахетия после отмены полетов российских авиакомпаний в Грузию, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 04:56
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Политика
Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
Обновлено в 06:38
Политика
Кремль отреагировал на оскорбления Путина на грузинском телевидении
В Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Авто
BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения
Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.
Обновлено в 07:17
Хоккей
«Авангард» анонсировал переход форварда «Колорадо» Андригетто
В прошлом сезоне Андригетто в 64 матчах за «Колорадо» набрал 17 (7+10) очков при полезности «+10».
Обновлено в 14:50
Наука
Хамелеонная гравитация наравне с ОТО объяснила формирование галактик
Британские физики численно смоделировали формирование галактик в f(R)-гравитации хамелеонного типа, которая естественным образом объясняет ускоренное расширение Вселенной.
Обновлено в 11:58
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Политика
Госдума предложит ввести экономические спецмеры против Грузии
Депутаты Госдумы предлагают правительству РФ ввести в отношении Грузии специальные экономические меры из-за «продолжения недружественных действий».
Обновлено в 14:47
Транспорт
Участок красной ветки московского метро закроют на неделю
В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено в 13:56
Происшествия
На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении
Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Авто
Стала известна цена лимузина Aurus
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Михаил Галустян показал на фото подросших дочерей
Отечественный актер Михаил Галустян показал на фото своих подросших дочерей.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Водителя взорвавшегося бензовоза отправили в СИЗО
Обновлено в 09:04
Политика
Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса
Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено в 12:41
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Футбол
Неймар не явился на предсезонку. «ПСЖ» сообщил, что примет меры
«ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в согласованное время и место. Это случилось без предварительного разрешения клуба.
Обновлено в 13:14
Экономика
Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке
Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18