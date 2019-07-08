Политика

Зеленский назвал условие снятия блокады с ДонбассаBFM.ru 11:01

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил снятия экономической блокады с Донбасса при условии, если предприятия региона вернутся под контроль Киева.
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Условие Зеленского по снятию блокады с Донбасса оценили в Европе

Газета.Ru14:44

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РБК11:56

Зеленский назвал условия для снятия блокады с Донбасса

Московский Комсомолец10:36

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса

RT на русском11:09

Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса

РИА Новости11:09

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса

ТАСС10:53

Зеленский не исключает снятия экономической блокады с Донбасса

Коммерсантъ11:12
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