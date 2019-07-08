Политика
Зеленский назвал условие снятия блокады с ДонбассаBFM.ru 11:01
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил снятия экономической блокады с Донбасса при условии, если предприятия региона вернутся под контроль Киева.
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Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено в 16:09
Спорт
Сборная РФ опустилась в общекомандном медальном зачете Универсиады
Сборная России опустилась с четвертого на пятое место в общекомандном медальном зачете XXX Всемирной летней Универсиады в итальянском Неаполе.
Обновлено в 18:16
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона удивила поклонников своим омоложением
Многие подписчики, увидев фото 68-летней Нелли Кобзон, были удивлены — женщина выглядит значительно моложе свои лет.
Обновлено в 09:54
Футбол
Неймар представил новую модель бутс Nike Mercurial 360
Бразильский футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар стал амбассадором новой модели бутс Nike — Mercurial 360.
Обновлено в 13:58
Авто
Renault обновил Duster первого поколения
Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Общество
Нелегальных таксистов, риелторов и прочих самозанятых граждан в Ставрополе заставят выйти «из тени»
Участникам совещания предстояло подумать, как заставить «тень» стать «светом», и помочь муниципалитету получить возможность еще более полно развивать социальную сферу.
Обновлено в 10:12
Политика
Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.
Обновлено в 18:22
Шоу-бизнес
Младшая дочь Константина Меладзе выросла настоящей красавицей
От предыдущего брака с Яной Сумм у звезды родилось трое детей: старшая дочь Алиса, Лия и сын Валерий.
Обновлено в 16:39
Происшествия
В Испании более 20 человек пострадали при пожаре в промышленной зоне
Пожар вспыхнул в понедельник в промышленной зоне в испанской провинции Барселона в результате работы сотрудников с химическими веществами, 23 человека пострадали, сообщает агентство Europa Press.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Коллега Шепелева рассказал о его новой возлюбленной
Друг Дмитрия Шепелева рассказал о новой возлюбленной телеведущего 36-летней Екатерине Тулуповой.
Обновлено в 02:57
Политика
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.
Обновлено в 17:27
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено в 18:00
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено в 19:45
Футбол
Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть «ПСЖ»
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил новому спортивному директору клуба Леонардо о своём желании перейти в другую команду, утверждает UOL.
Обновлено в 17:02
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 12:18
Общество
Работа учителей в школах стала труднее
За год с 14,9% до 15,6% увеличилось число учителей, которые говорят, что им стало труднее наладить отношения с учениками.
Обновлено в 18:57
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Авто
Мировые продажи Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue появится на мировом автомобильном рынке во второй половине этого года.
Обновлено в 12:10
Кино
Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной Джоли
На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли.
Обновлено в 10:23