Политика

Зеленский назвал условия для снятия блокады ДонбассаТК Звезда 14:12

Президент Украины Владимир Зеленский будет стремиться к прекращению вооруженного конфликта в Донбассе уже через год, поэтому не исключил снятия экономической блокады Донбасса, если предприятия областей вернутся под контроль Киева.
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