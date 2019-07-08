Политика
Зеленский назвал условия для снятия блокады ДонбассаТК Звезда 14:12
Президент Украины Владимир Зеленский будет стремиться к прекращению вооруженного конфликта в Донбассе уже через год, поэтому не исключил снятия экономической блокады Донбасса, если предприятия областей вернутся под контроль Киева.
Читать в источнике
Оценить168
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 23:02, Вашингтон
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
Обновлено в 04:57
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Общество
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено в 18:30
Гаджеты
Xiaomi начинает в России продажи смартфона Redmi 7A
В Redmi 7A установили 5,45-дюймовый дисплей разрешением HD+, 12 Мп основную камеру и 5 Мп фронтальную, причем она способна распознавать пользователя по лицу.
Обновлено в 13:23
Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Финансы
В США в сентябре может произойти дефолт
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
Обновлено в 22:31
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию
Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
Обновлено в 08:45
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Политика
Владелец NewsOne опроверг заявления о связи с российским банком
Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что канал связан с российским Промсвязьбанком.
Обновлено в 16:22
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Экология
Где разрешили купаться этим летом на Сахалине
В перечисленных местах оборудованы спецпосты, где круглосуточно дежурят аттестованные спасатели.
Обновлено в 22:55
Технологии
В прошлом году рынок цифровых камер сократился на 22,2%
Со ссылкой на японское издание Nikkei источник сообщил, что мировой рынок цифровых камер в 2018 году сократился на 22,2%. В пятерку крупнейших производителей вошли компании Canon, Nikon, Sony, Fujifilm и Olympus.
Обновлено в 16:55
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон выбрала для крестин Арчи «старое» платье
Супруга принца Уильяма появилась на церемонии в старом платье, что запечатлено на фото, опубликованном в Instagram.
Обновлено в 07:55
Интернет
Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли
Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
Обновлено в 21:59
Общество
В МЧС рассказали о пожарах из-за удлинителей и обогревателей
Некачественные розетки, электрические провода и удлинители могут стать причиной возникновения пожара, поэтому стоит не экономить на безопасности и приобретать лишь сертифицированную продукцию, заявили в МЧС в беседе с РИА "Новости".
Обновлено в 21:56
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Политика
Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено в 15:39
Общество
Экс-жена Маккартни отсудила у СМИ рекордную компенсацию
Крупнейшую в британской истории компенсацию получила Хизер Миллс (экс-жена музыканта группы The Beatles Пола Маккартни) от News Group Newspapers за вторжение в её частную жизнь, передаёт BBC News.
Обновлено в 21:03
Авто
«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде
В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Быстрота укорочения теломер (концевых участков хромосом) сильно коррелирует с продолжительностью жизни, показали испанские ученые.
Обновлено в 12:26
Культура
Шнуров стал новым ведущим «Форта Боярд»
Обновлено в 13:45
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено в 17:27
Общество
Археологи нашли в Смоленске останки ближайшего соратника Наполеона
Останки, принадлежащие генералу Гюдену, одному из ближайших соратников Наполеона, обнаружили во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске.
Обновлено в 09:20
Наука
Акулы и скаты плавают среди пластика
Ученые из Университета Эксетера сообщили, что сотни акул и скатов запутались в пластиковых отходах Мирового океана.
Обновлено 05 июля в 17:46
Гаджеты
Hisense U9e: первые в мире телевизоры с технологией Dual-Image
Компания Hisense анонсировала телевизоры серии U9e: утверждается, что это первые в мире панели, выполненные по технологии Dual-Image.
Обновлено в 10:51
Технологии
Названы самые распространенные способы кражи денег с карт россиян
Главными причинами мошенничества при использовании гаджетов оказались низкая киберграмотность владельцев счетов (29%), потеря устройства (27%) и кража (11%).
Обновлено в 22:14