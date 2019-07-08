Политика
Зеленский назвал условие снятия блокады ДонбассаРИА Новости 11:09
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса.
Читать в источнике
Оценить164
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:24, Вашингтон
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
Обновлено в 16:54
Политика
Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 14:29
Футбол
Неймар сообщил руководству «ПСЖ» о желании сменить команду
Обновлено в 17:30
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено в 17:57
Наука
Робота научили аккуратно собирать салат
Ученые из британского Кембриджского университета создали робота, который умеет собирать с грядок кочаны латука.
Обновлено в 11:34
Технологии
«Яндекс.Деньги» запустил новый сервис для геймеров «Я.Стример»
Во время трансляции геймер сразу принимает донат от зрителей.
Обновлено в 15:49
Политика
Владелец NewsOne опроверг заявления о связи с российским банком
Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что канал связан с российским Промсвязьбанком.
Обновлено в 16:22
Политика
Авиакомпании России и Грузии выполняют последние рейсы между странами
Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines совершили последние рейсы в Россию перед вступлением в силу запрета на перелеты между странами.
Обновлено вчера в 12:34
Авто
Renault обновила Duster первого поколения
Компания Renault начнет поставки нового кроссовера Duster в шоу-румы индийских дилеров уже с завтрашнего дня – 8 июля.
Обновлено вчера в 06:27
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено в 16:09
Политика
Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС
Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 14:21
Авто
Классический Porsche 930 с двигателем Формула-1 показали в Гудвуде
Porsche 930 с двигателем, который некогда использовался в гонках Формулы-1, принял участие в гонке в Гудвуде.
Обновлено в 11:01
Здоровье
Во Владимире стали чаще использовать обезболивание при родах
Во Владимирском областном перинатальном центре более чем на 45 процентов увеличилась частота использования эпидуральной анестезии.
Обновлено в 04:00
Политика
В Госдуме нашли альтернативу Грузии для российских туристов
Замглавы Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал Абхазию и другие кавказские направления альтернативой грузинскому туристическому направлению для россиян, передает в понедельник РИА «Новости».
Обновлено в 15:53
Экономика
Минэкономики прогнозирует замедление инфляции в июле
Министерство экономики России прогнозирует замедление инфляции в июле до 4,5-4,6% в годовом выражении с 4,7% в июне.
Обновлено в 13:30
Общество
В небе над Петербургом появилась двойная радуга
Сегодня вечером, 8 июля в небе над Северной столицей заметили сразу две радуги. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Самолет Utair подал сигнал об аварии и возвращается в Москву
Боинг-737 вылетел из Внукова в Берлин полтора часа назад. Над литовским Каунасом самолет совершил разворот и резко пошел на снижение.
Обновлено в 06:00
Транспорт
В венском метро появились ароматические поезда
"Пассажиры могут в ближайшие дни сами решить, какой аромат им нравится больше всего", - отметил генеральный директор компании-оператора венского городского транспорта Wiener Linien.
Обновлено в 17:37
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Обновлено в 13:15
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Культура
Сергей Шнуров станет ведущим новой версии «Форт Боярд»
В новом сезоне среди участников окажутся певица Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня, Роза Сябитова, Мария Ивакова, Сергей Светлаков и Михаил Шац, актрисы Екатерина Волкова и Анна Хилькевич, актриса Эвелина Бледанс и другие.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Маршрутка в понедельник попала в ДТП под Пицундой в Абхазии, в результате девять человек госпитализированы, среди них есть россияне, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний
Фигурант дела «Новое величие» Павел Ребровский, которого осудили на 2,5 года колонии, отказался от показаний, в которых признал свою вину.
Обновлено в 12:36
Политика
Пранкеры почти год общались с македонским премьером от лица Порошенко
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали записи трех телефонных разговоров с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 17:26