Политика

Зеленский назвал условие снятия блокады ДонбассаРИА Новости 11:09

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса.
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Условие Зеленского по снятию блокады с Донбасса оценили в Европе

Газета.Ru14:44

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса

РБК11:56

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Московский Комсомолец10:36

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РИА Новости11:09

Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса

BFM.ru11:01

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса

ТАСС10:53

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса

RT на русском11:09
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:24, Вашингтон
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