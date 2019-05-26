Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»РБК вчера в 23:12

Зеленский пообещал сделать все от него зависящее, чтобы открыть для «каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране». «Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — подчеркнул президент.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский написал
 в фейсбуке, что сделает все зависящее от него, чтобы открыть способным согражданам дорогу к свободной реализации своих инициатив на родине.
РИА Новости01:50

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Зеленский пообещал, что Украина станет базой для покорения мира

РИА Новости01:50

Зеленский пообещал, что Украина «покорит мир»

URA.Ru00:33

Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»

RT на русскомвчера в 19:46

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

РБКвчера в 23:12

Зеленский пообещал превратить Украину в «базу для покорения мира»

Известиявчера в 21:27

Зеленский: Украина станет базой для покорения мира

РЕН ТВ00:19

Игорь Сикорский — не только авиация. Чем русский инженер «взял» Голливуд

Аргументы и Факты24 мая в 17:02
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
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Певица Юлия Савичева удивила чрезмерной худобой на красной дорожке музыкальной премии

Обновлено вчера в 16:12
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Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон

В новом клипе известной светской львицы Пэрис Хилтон приняла участие актриса Ким Кардашьян, соответствующее видео появилось на сервисе YouTube 24 мая.
Обновлено в 00:45
Политика

В НАТО потребовали от России немедленно освободить украинских моряков

В субботу, 25 мая, Международный трибунал по морскому праву призвал РФ освободить корабли ВМС Украины и задержанных моряков, Москва заранее заявила, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения этого инцидента.
Обновлено вчера в 20:15
Здоровье

Кардиологи назвали волгоградцам симптомы скорого инфаркта

ОНЛАЙН со ссылкой на издание "Суть Событий", специалисты предупреждают, что симптомов, предшествующих инфаркту, очень много.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу

По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.
Обновлено вчера в 12:59
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD

Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
Обновлено 24 мая в 07:22
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Хоккей

Бывший тренер сборной России: финны сыграли выше всяких похвал

Думаю, даже прыгнули выше головы. Финны играли очень дисциплинированно и терпеливо.
Обновлено в 01:43
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Культура

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»

Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено 24 мая в 14:58
Политика

Пять лет войны на Украине: экономика российской части Донбасса приходит в упадок (Е15, Чехия) (e15.cz)

Шахтерские города Зверево, Донецк, Новошахтинск, Шахты и Каменск, находящиеся на юге России у границы с Украиной, образуют регион так называемого Восточного Донбасса.
Обновлено в 01:02
Происшествия

В Хакасии найдено еще два трупа пропавших туристов в Приисковом

Обновлено вчера в 08:51
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой

Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Политика

В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы

Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено в 01:37
Баскетбол

«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА

«Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

«Почему я должна нести ответственность за это убожество»: Настасья Самбурская расплакалась из-за отца-алкоголика

Обновлено вчера в 15:00
Общество

Фонд святой Екатерины провел субботник в сквере у театра драмы

В субботу, 25 мая, активисты фонда святой Екатерины вместе с волонтерами и другими жителями Екатеринбурга провели субботник, на котором восстановили газон в сквере у театра драмы.
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Вечный зов» Юрий Смирнов показал квартиру после ремонта

Обновлено в 01:00
Политика

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP.
Обновлено в 00:36
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
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Тутаевский моторный завод начал серийный выпуск новых двигателей

Специалисты Тутаевского моторного завода начали производить усовершенствованные двигатели для Петербургского тракторного завода.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

Трое детей и мужчина погибли при пожаре в Красноярском крае

Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Анжелика Варум: «Я ушла от мужчины, с которым прожила 10 лет»

Обновлено вчера в 17:02
Общество

Инцидент с выпускниками прокомментировали в школе во Владивостоке

Обновлено вчера в 10:20
Наука

Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса

Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
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Смертельная авария произошла в центре Москвы

В Мещанском районе Москвы автомобиль Skoda Octavia врезался в препятствие, в результате аварии один человек погиб, двое пострадали.
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Футбол

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"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
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В Дагестане произошло повторное землетрясение

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Армия и оружие

Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ

Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
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Авиаконструктор, учёный, изобретатель, философ. Создатель первых в мире: четырёхмоторного самолёта «Русский витязь», тяжёлого четырёхмоторного бомбардировщика и пассажирского самолета «Илья Муромец», трансатлантического гидроплана, серийного вертолёта одновинтовой схемы.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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