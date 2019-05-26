Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»РБК вчера в 23:12
Зеленский пообещал сделать все от него зависящее, чтобы открыть для «каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране». «Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — подчеркнул президент.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский написал в фейсбуке, что сделает все зависящее от него, чтобы открыть способным согражданам дорогу к свободной реализации своих инициатив на родине.РИА Новости01:50
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Аргументы и Факты24 мая в 17:02
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