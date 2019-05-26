Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»РБК вчера в 23:12

с чего всё началось

Зеленский пообещал сделать все от него зависящее, чтобы открыть для «каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране». «Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — подчеркнул президент.

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Музыка Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон В новом клипе известной светской львицы Пэрис Хилтон приняла участие актриса Ким Кардашьян, соответствующее видео появилось на сервисе YouTube 24 мая.

Политика В НАТО потребовали от России немедленно освободить украинских моряков В субботу, 25 мая, Международный трибунал по морскому праву призвал РФ освободить корабли ВМС Украины и задержанных моряков, Москва заранее заявила, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения этого инцидента.

Здоровье Кардиологи назвали волгоградцам симптомы скорого инфаркта ОНЛАЙН со ссылкой на издание "Суть Событий", специалисты предупреждают, что симптомов, предшествующих инфаркту, очень много.

Шоу-бизнес Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.

Происшествия Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.

Гаджеты Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Культура Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети» Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.

Политика В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.

Баскетбол «Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА «Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.

Общество Фонд святой Екатерины провел субботник в сквере у театра драмы В субботу, 25 мая, активисты фонда святой Екатерины вместе с волонтерами и другими жителями Екатеринбурга провели субботник, на котором восстановили газон в сквере у театра драмы.

Политика Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

Авто Тутаевский моторный завод начал серийный выпуск новых двигателей Специалисты Тутаевского моторного завода начали производить усовершенствованные двигатели для Петербургского тракторного завода.

Наука Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.

Происшествия Смертельная авария произошла в центре Москвы В Мещанском районе Москвы автомобиль Skoda Octavia врезался в препятствие, в результате аварии один человек погиб, двое пострадали.