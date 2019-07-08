с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.

Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и «дешевым пиар-ходом»

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