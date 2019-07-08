Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение страны на два лагеря. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на Facebook.

Зеленский отреагировал на телемост с Россией

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