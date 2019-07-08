Политика
Зеленский отреагировал на телемост с РоссиейLenta.ru 05:28
Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение страны на два лагеря. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на Facebook.
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Политика
Состоится телемост между Россией и Украиной
По сведениям агентства, телемост организуют телеканалы «Россия 1» и NewsOne.
Обновлено в 01:10
Политика
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на Совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Политика
Захарова двумя словами ответила на оскорбление Путина на «Рустави 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на грузинском телеканале "Рустави 2" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО
Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Футбол
Райола подтвердил, что Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»
Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Об этом сообщил его агент Мино Райола.
Обновлено вчера в 20:00
Авто
Японцы спят и работают в каршеринговых авто
Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину
Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
Здоровье
Врачи рассказали о лечебных свойствах грибов
Обновлено в 01:45
Происшествия
Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове
«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Политика
Власти Брянской области решили депортировать из России беженца из Того
По данным "Гражданского содействия", Безобейиду Батому бежал из Того в 14 году и с тех пор безуспешно пытался получить убежище в России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Российские школьники поиграли в каскадеров и подожгли товарища
Три подростка в возрасте 12-13 лет играли в каскадеров. В процессе игры они обливали друг друга горючей жидкостью и поджигали.
Обновлено в 04:31
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star
Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).
Обновлено в 06:05
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика
Россия прокомментировала оскорбления Путина на грузинском ТВ
В МИД России осудили выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина и его родителей.
Обновлено в 04:29
Политика
Россияне отреагировали на скандальную выходку телеведущего «Рустави 2»
Выходка ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии, который в эфире своей авторской программы P.S. грубо высказался в адрес президента России и его родителей, возмутила невероятное количество людей.
Обновлено в 05:17
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона стала выглядеть на 30 лет моложе
68-летняя вдова знаменитого певца и политика Иосифа Кобзона Нелли Кобзон недавно стала гостьей программы «Душевный разговор», которую ведет Жасмин.
Обновлено в 06:24
Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Футбол
«Урал» представил форму на новый сезон
Екатеринбургский «Урал» представил новую игровую форму на сезон-2019/20. Новым техническим спонсором команды стала компания Adidas.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Задержанные россияне депортированы из Мексики
Обновлено 06 июля в 21:55
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Кино
В возрасте 100 лет умер немецкий кинопродюсер Артур Браунер
Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.
Обновлено вчера в 16:18
Футбол
Сборная Бразилии завоевала Кубок Америки
В результате встреча завершилась победой сборной Бразилии со счетом 3:1. Таким образом, Бразилия стала обладателем титула в девятый раз в истории турнира и впервые с 2007 года.
Обновлено вчера в 22:53