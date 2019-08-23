Политика
Зеленский назвал сроки обмена заключенными с РоссиейLenta.ru 07:04
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что лично работал над обменом заключенными с Россией в течение последних двух месяцев. Об этом он заявил журналистам в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».
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Политика
Силуанов допустил принятие закона о защите инвестиций в осеннюю сессию
Разработанный Минфином проект закона регулирует механизм заключения и реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключаемых между Россией и инвестором с целью реализации инвестиционного проекта на территории страны и гарантирующих стабильность реализации проекта.
Обновлено в 05:50
Музыка
В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня»
Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.
Обновлено в 04:48
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 08:12
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум в России
Минтруд России установил прожиточный минимум по стране во II квартале 2019 года в размере 11185 руб. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 08:16
Хоккей
«Трактор» победил «Сибирь» на турнире в Магнитогорске
«Трактор» встречался с «Сибирью» в матче на мемориале Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске.
Обновлено в 08:07
Футбол
Сегодня состоится прощальный матч Фернандо Торреса
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Huawei представила процессор Ascend 910 с технологиями искусственного интеллекта
Китайская телекоммуникационная компания Huawei в пятницу представила новый процессор Ascend 910, оснащенный технологиями искусственного интеллекта, а также новое программное обеспечение MindSpore.
Обновлено в 04:41
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США
Президент России Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания ракеты, которые Пентагон провел 19 августа и которые не соответствуют положениям договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:45
Технологии
Чарли Ли, Litecoin: вопрос масштабирования остался в прошлом
Наиболее актуальная проблема для криптовалют Litecoin и Bitcoin — взаимозаменяемость, считает создатель альткоина Чарли Ли.
Обновлено в 08:00
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования
Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Авто
Названа цена Aurus Senat в базовой комплектации
Глава Минпромторга Денис Мантуров, со своей стороны, выразил надежду, что большинство членов правительства РФ уже в 2020 году начнут использовать ультралюксовый автомобиль Aurus Senat.
Обновлено в 08:18
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу 5-летнюю девочку
Обновлено 21 августа в 16:21
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Футбол
Трансфер игрока помог «Роме» найти без вести пропавшую девочку
В летнее межсезонье «Рома» решила прикреплять к трансферным новостям клуба объявления о без вести пропавших детях.
Обновлено в 06:38
Финансы
Официальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на выходные и понедельник рублю, снизился.
Обновлено в 07:01
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Суд в Москве продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца октября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Российский «Хозяин морей» вышел на госиспытания
Построенный в Санкт-Петербурге фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на завершающий этап государственных испытаний.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Повышения уровня радиации после ЧП на полигоне под Северодвинском не зафиксировано
Российские и зарубежные станции не зафиксировали повышения радиационного фона после взрыва на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, заявил журналистам в пятницу специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Обновлено в 08:33
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
Обновлено в 07:45
Происшествия
Казаки напали на бездомных у офиса фонда Доктора Лизы
Обновлено в 08:25
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте из-за «Новой волны»
Обновлено 21 августа в 23:33
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45