Зеленский назвал слухами заявления о дефолте на УкраинеЭкономика сегодня вчера в 14:49

с чего всё началось

По словам украинского президента, все, что касается дефолта, является слухами. Информацией об этом поделилось РИА Новости "Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - заявил Зеленский.

Зеленский назвал слухами заявления о дефолте на Украине

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