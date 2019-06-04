Политика
Зеленский назвал слухами заявления о дефолте на УкраинеЭкономика сегодня 14:49
По словам украинского президента, все, что касается дефолта, является слухами. Информацией об этом поделилось РИА Новости "Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - заявил Зеленский.
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По его словам, подобные сообщения — это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с его официальной позицией, передает слова Зеленского пресс-служба его администрации.Известия18:58
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