Политика

Зеленский назвал себя результатом ошибок ПорошенкоТК Звезда 12:28

В Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Право взять слово первым на дебатах получил Владимир Зеленский. Зеленский обратился к аудитории с коротким приветствием, заявив, что чувствует себя немного Вакарчуком (Лидер группы "Океан Эльзы" - Ред.).
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Упражнения в остроумии: Зеленский и Порошенко потягались друг с другом на стадионе

Вести.Ru14:55

Зеленский заявил, что идет на выборы, чтобы сломать существующую систему

ТАСС12:16

Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко

РБК12:18

Зеленский рассказал о поддержке Порошенко в 2014 году

Lenta.ru12:28

Зеленский назвал себя результатом ошибок и обещаний Порошенко

RT на русском12:14

Зеленский назвал себя простым человеком, который хочет сломать систему

РИА Новости12:28

Зеленский: я не политик

Газета.Ru12:14
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Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Обновлено в 16:15
Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 12:54
Кино

«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»

В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Авто

Ford выпустит новую доступную модель и «заряженный» электрокроссовер

Обновлено в 13:51
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено в 16:30
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 17

В результате пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек, информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 15:21
Происшествия

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Экономика

Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвинили в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ.
Обновлено в 18:32
Политика

Байден объявит об участии в выборах президента США на следующей неделе

Бывший вице-президент США и член Демократической партии Джо Байден может объявить на следующей неделе о своем участии в президентской гонке в Соединенных Штатах в 2020 году, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 18:02
Футбол

Адвокат Кокорина заявил о пропаже вещдока

Адвокат пояснил, что в камере хранения вещдоков стул есть, однако никому неизвестно, тот ли это стул, которым были нанесены телесные повреждения Денису Паку.
Обновлено в 14:33
Общество

В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов

Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 10:56
Космос

Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля

Обновлено в 12:44
Политика

Президент Эстонии позитивно высказалась о встрече с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прокомментировала встречу с главой России Владимиром Путиным, назвав ее «очень хорошей».
Обновлено вчера в 12:35
Кино

Назван худший персонаж «Мстителей»

Обновлено в 10:49
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

Обновлено в 17:54
Общество

Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 19:51
Футбол

Оливье Жиру останется в «Челси»

Французский нападающий Оливье Жиру будет выступать за "Челси" и в следующем сезоне Главный тренер "синих" Маурицио Сарри сообщил, что контракт с чемпионом мира будет продлен еще на год.
Обновлено в 07:01
Общество

Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Хоккей

ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина

Обновлено в 16:18
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Политика

Экспорт нефти Россией на Украину запрещен

Сегодня, 18 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства объявил, что наша страна запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину Он пояснил, что несколько дней назад украинская сторона расширила список российских товаров, запрещенных для импорта в соседнюю страну.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено в 12:11
Политика

Опубликован доклад России на тему «вмешательства» в выборы в США

Российское посольство в США опубликовало 120-страничный доклад, в котором продемонстрировало безосновательность заявлений о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы.
Обновлено в 21:03
Космос

«Розовая Луна» появится на небе в пятницу

В пятницу жителей Земли ждет удивительное явление — небо осветит «Розовая Луна».
Обновлено в 07:37
Наука

Обнаружена самая массивная нейтронная звезда

Обновлено в 11:10
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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