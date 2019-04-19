Политика
Зеленский назвал себя результатом ошибок ПорошенкоТК Звезда 12:28
В Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Право взять слово первым на дебатах получил Владимир Зеленский. Зеленский обратился к аудитории с коротким приветствием, заявив, что чувствует себя немного Вакарчуком (Лидер группы "Океан Эльзы" - Ред.).
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Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Обновлено в 16:15
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МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 12:54
Кино
«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»
В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
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Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
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В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
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Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 17
В результате пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек, информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 15:21
Происшествия
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Экономика
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвинили в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ.
Обновлено в 18:32
Политика
Байден объявит об участии в выборах президента США на следующей неделе
Бывший вице-президент США и член Демократической партии Джо Байден может объявить на следующей неделе о своем участии в президентской гонке в Соединенных Штатах в 2020 году, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 18:02
Футбол
Адвокат Кокорина заявил о пропаже вещдока
Адвокат пояснил, что в камере хранения вещдоков стул есть, однако никому неизвестно, тот ли это стул, которым были нанесены телесные повреждения Денису Паку.
Обновлено в 14:33
Общество
В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов
Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 10:56
Космос
Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля
Обновлено в 12:44
Политика
Президент Эстонии позитивно высказалась о встрече с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прокомментировала встречу с главой России Владимиром Путиным, назвав ее «очень хорошей».
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Кино
Назван худший персонаж «Мстителей»
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Общество
Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14
Футбол
Оливье Жиру останется в «Челси»
Французский нападающий Оливье Жиру будет выступать за "Челси" и в следующем сезоне Главный тренер "синих" Маурицио Сарри сообщил, что контракт с чемпионом мира будет продлен еще на год.
Обновлено в 07:01
Общество
Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Хоккей
ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина
Обновлено в 16:18
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
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Экспорт нефти Россией на Украину запрещен
Сегодня, 18 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства объявил, что наша страна запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину Он пояснил, что несколько дней назад украинская сторона расширила список российских товаров, запрещенных для импорта в соседнюю страну.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено в 12:11
Политика
Опубликован доклад России на тему «вмешательства» в выборы в США
Российское посольство в США опубликовало 120-страничный доклад, в котором продемонстрировало безосновательность заявлений о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы.
Обновлено в 21:03
Космос
«Розовая Луна» появится на небе в пятницу
В пятницу жителей Земли ждет удивительное явление — небо осветит «Розовая Луна».
Обновлено в 07:37
Наука
Обнаружена самая массивная нейтронная звезда
Обновлено в 11:10