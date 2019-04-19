Зеленский признался, что голосовал за ПорошенкоГазета.Ru 12:08

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов заявил, что в 2014 году проголосовал за Петра Порошенко на выборах главы государства. Об этом сообщает "112 Украина". По его словам, в тот раз он "совершил ошибку".

Зеленский признался, что голосовал за Порошенко

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