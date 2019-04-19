Политика
Зеленский признался, что голосовал за ПорошенкоГазета.Ru 12:08
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов заявил, что в 2014 году проголосовал за Петра Порошенко на выборах главы государства. Об этом сообщает "112 Украина". По его словам, в тот раз он "совершил ошибку".
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В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим».
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Путин поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы с пожарами, а также обеспечить меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов.
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По делу о хищении миллиардов из банка «Югра» задержали его владельца
В операции участвовали следователи, полицейские и сотрудники ФСБ. Хотин задержан по делу о хищении из «Югры» 7,5 млрд рублей.
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