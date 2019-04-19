Политика

Зеленский признался, что голосовал за ПорошенкоГазета.Ru 12:08

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов заявил, что в 2014 году проголосовал за Петра Порошенко на выборах главы государства. Об этом сообщает "112 Украина". По его словам, в тот раз он "совершил ошибку".
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Владимир Зеленский ведет себя по-президентски, а Петр Порошенко по-порошенски

Коммерсантъ08:04

Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко

РБК12:18

Зеленский заявил, что идет на выборы, чтобы сломать существующую систему

ТАСС12:16

Зеленский назвал себя результатом ошибок и обещаний Порошенко

RT на русском12:14

Зеленский признался, что голосовал за Порошенко

Газета.Ru12:08

Зеленский заявил, что в 2014 году голосовал за Порошенко

РИА Новости12:07

Зеленский рассказал о поддержке Порошенко в 2014 году

Lenta.ru12:28
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Общество

Текслер призвал «ЕР» вместе решать экологические проблемы Южного Урала

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер призвал «Единую Россию» к совместной работе над повышением экологической безопасности региона.
Обновлено в 09:49
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Политика

Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте

Как отмечается, якобы в полицию поступил звонок о возможном покушении на президента Украины. При этом Порошенко отказался покинуть студию.
Обновлено в 14:37
Футбол

Вальверде считает Гвардиолу лучшим тренером в мире

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальерде считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира

Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
Обновлено в 14:15
Политика

В Киеве прошли дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Кафельникова оголила грудь на пляже на Бали

Часть снимков была сделана профессиональным фотографом – они выполнены в чёрно-белом цвете, другая больше напоминает фото из личного архива – на них Кафельникова позирует с голой грудью, стоя на коленях.
Обновлено в 11:55
Политика

Сербия отказалась вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская сторона не введет санкции против России ни под каким давлением.
Обновлено в 14:25
Наука

Время суток определяет эффективность занятий спортом

Обновлено в 10:20
Политика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России

Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:55
Кино

«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»

В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Политика

Порошенко обвинил Зеленского в подыгрывании России

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко считает ужасным термин «повстанцы» в отношении бойцов ДНР и ЛНР, который употребил его оппонент Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:38
Политика

Патрушев рассказал о попытках перебросить в Россию боевиков из Сирии

Международные террористы ищут новые каналы переброски в Россию своих сторонников, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим».
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Политика

В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами

Обновлено в 07:57
Общество

Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Обновлено вчера в 03:37
Футбол

«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ

Обновлено в 14:26
Политика

Путин поручил главе МЧС усилить группировку из-за пожаров в Забайкалье

Путин поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы с пожарами, а также обеспечить меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов.
Обновлено в 13:42
Происшествия

По делу о хищении миллиардов из банка «Югра» задержали его владельца

В операции участвовали следователи, полицейские и сотрудники ФСБ. Хотин задержан по делу о хищении из «Югры» 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 08:39
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей

Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Политика

Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского

Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.
Обновлено в 13:34
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз

Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.
Обновлено в 10:21
Авто

Автовладельцы оценили размер комиссии дилера при продаже автомобиля с пробегом

Были среди респондентов и те, кто принципиально не готов платить комиссию.
Обновлено в 05:52
Религия

Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье

21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Франция отправит в Эстонию около 300 военных и 25 единиц техники

Обновлено в 01:30
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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