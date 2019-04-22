Политика
Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента УкраиныRT на русском 19:28
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в ходе второго тура выборов, заявил, что «задачей номер один» является возвращение арестованных в России украинских моряков.
Читать в источнике
Оценить145
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов 73,04%, у Петра Порошенко — 24,61%, сообщает ЦИК республики после обработки 52,03% электронных протоколов.
Обновлено в 20:25
Политика
Зеленский решил уволить генпрокурора Луценко
Лидирующий во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается отправить в отставку чиновников из «старой команды».
Обновлено в 21:12
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено в 22:19
Наука
Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток
Обновлено вчера в 14:15
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Туле военнослужащий подорвался на гранате
По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено в 22:14
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Саакашвили снова собрался на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается добиться снятия запрета на въезд в Украину.
Обновлено в 21:48
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено в 20:50
Здоровье
Роспотребнадзор назвал опасные регионы с кровососущими клещами
Сотрудники Роспотребнадзора заявили, что в 2019 году эпидемиологическая ситуация по клещевому энцефалиту останется напряженной и потребуются профилактические меры.
Обновлено в 23:04
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой
Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Происшествия
Число погибших при взрывах на Шри-Ланке возросло до 262
Обновлено в 20:57
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Общество
Снег выпал в Карымском 22 апреля
Осадки в виде снега выпали 22 апреля в Карымском. Жители прислали фотографии в редакцию портала ZAB.RU.
Обновлено в 22:20
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Политика
Активистка Femen обнажилась перед Зеленским на избирательном участке
Активистка движения Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В лесах регионов России огнем охвачено свыше 21,3 тыс. га территорий
Лесные пожары бушуют в семи регионах России на более чем 21,3 тыс. га, почти вся площадь возгораний приходится на Забайкальский край.
Обновлено в 20:52
Армия и оружие
В сирийской Думе по карте боевиков обнаружили танк и схрон боеприпасов
Обновлено в 22:02
Политика
Зеленский обратился к постсоветскому пространству
Обновлено в 14:03
Политика
Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США
Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Происшествия
В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки
Спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" оказало помощь экипажу "аварийной" дизельной субмарины, затонувшей на глубине 70 метров.
Обновлено в 21:03
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
Обновлено в 21:48
Авто
Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
Обновлено в 11:51
Энергетика
Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов
Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
Обновлено в 09:09
Политика
Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефть
Вашингтон больше не намерен идти навстречу странам, импортирующим иранскую нефть.
Обновлено в 20:31
Наука
Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной
Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения, никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Колумбии жертвами оползня стали 19 человек
Сход оползня в департаменте Каука в Колумбии стал причиной гибели 19 человек.
Обновлено в 22:52