Политика

Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента УкраиныRT на русском 19:28

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в ходе второго тура выборов, заявил, что «задачей номер один» является возвращение арестованных в России украинских моряков.
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Зеленский: для нас задача номер один — вернуть всех военнопленных

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РИА Новости16:20

Зеленский назвал задачу номер один после победы

РБК14:34
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Политика

ЦИК Украины обработал более половины протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов 73,04%, у Петра Порошенко — 24,61%, сообщает ЦИК республики после обработки 52,03% электронных протоколов.
Обновлено в 20:25
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Зеленский решил уволить генпрокурора Луценко

Лидирующий во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается отправить в отставку чиновников из «старой команды».
Обновлено в 21:12
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Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
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Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

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На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
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В Туле военнослужащий подорвался на гранате

По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
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Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено в 22:14
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Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Политика

Саакашвили снова собрался на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается добиться снятия запрета на въезд в Украину.
Обновлено в 21:48
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О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено в 20:50
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Роспотребнадзор назвал опасные регионы с кровососущими клещами

Сотрудники Роспотребнадзора заявили, что в 2019 году эпидемиологическая ситуация по клещевому энцефалиту останется напряженной и потребуются профилактические меры.
Обновлено в 23:04
Музыка

Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой

Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
Обновлено в 12:01
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Происшествия

Число погибших при взрывах на Шри-Ланке возросло до 262

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«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву

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Экономика

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Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Общество

Снег выпал в Карымском 22 апреля

Осадки в виде снега выпали 22 апреля в Карымском. Жители прислали фотографии в редакцию портала ZAB.RU.
Обновлено в 22:20
Авто

На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Политика

Активистка Femen обнажилась перед Зеленским на избирательном участке

Активистка движения Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:14
Происшествия

В лесах регионов России огнем охвачено свыше 21,3 тыс. га территорий

Лесные пожары бушуют в семи регионах России на более чем 21,3 тыс. га, почти вся площадь возгораний приходится на Забайкальский край.
Обновлено в 20:52
Армия и оружие

В сирийской Думе по карте боевиков обнаружили танк и схрон боеприпасов

Обновлено в 22:02
Политика

Зеленский обратился к постсоветскому пространству

Обновлено в 14:03
Политика

Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США

Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Происшествия

В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки

Спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" оказало помощь экипажу "аварийной" дизельной субмарины, затонувшей на глубине 70 метров.
Обновлено в 21:03
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В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

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Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин

Обновлено в 11:51
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Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов

Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
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Вашингтон больше не намерен идти навстречу странам, импортирующим иранскую нефть.
Обновлено в 20:31
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Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной

Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения, никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.
Обновлено в 07:14
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В Колумбии жертвами оползня стали 19 человек

Сход оползня в департаменте Каука в Колумбии стал причиной гибели 19 человек.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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