Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президентаИзвестия вчера в 17:34
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, заявил, что «задачей номер один» для него станет возвращение домой арестованных в России моряков.
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Зеленский обещает освободить украинских пленных и перезагрузить Минский процесс
Вести.Ruвчера в 15:02
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