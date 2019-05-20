Политика

Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачейRT на русском 04:32

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.
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Донбасс станет лакмусовой бумажкой для Зеленского, заявил сенатор Морозов

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Зеленский назвал своей первой задачей прекращение конфликта в Донбассе

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В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
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В Армении протестующие блокируют входы в здания судов страны, следуя призыву армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
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Экономика

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Резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары может нанести урон американской компании Apple, пишет в понедельник, 20 мая, South China Morning Post.
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В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
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Солдат почётного караула уронил президентское удостоверение Зеленского — видео

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Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Зеленский: Наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе pic.twitter.com/5XpxGpJjND— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 мая 2019 г. Что еще известно: Выборы президента Украины прошли в два тура.
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