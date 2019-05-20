Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачейRT на русском 04:32

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.

Политика Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Политика МИД КНР призвал Huawei судиться из-за отказа Google от сотрудничества МИД Китая призвал компанию Huawei обращаться в суд из-за отказа от сотрудничества со стороны Google.

Экономика Отказ Белоруссии мы заместили экспортом электроэнергии в Литву и Финляндию Белоруссия перестала покупать нашу электроэнергию, но снижение в этом направлении мы практически полностью заместили увеличением поставок в Литву и Финляндию.

Наука Пробы древних вулканов раскрыли настоящую тайну Бермудских островов Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.

Авто Volkswagen выпустит для США новый кроссовер Tarek Немецкий автомобильный гигант Volkswagen в скором времени начнет продажи новой модели кроссовера на рынке США.

Шоу-бизнес Синди Кроуфорд показала, как выглядит без макияжа Синди Кроуфорд выглядит прекрасно даже в свои 53. В таком возрасте она имеет минимальное число морщин и четкий овал лица.

Происшествия В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.

Происшествия Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.

Политика Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении В Армении протестующие блокируют входы в здания судов страны, следуя призыву армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Экономика Apple предсказали убытки от новых пошлин США против Китая Резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары может нанести урон американской компании Apple, пишет в понедельник, 20 мая, South China Morning Post.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье В результате аварии с участием семи автомобилей в городском округе Пушкино пострадали восемь человек.

Происшествия Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.

Политика Солдат почётного караула уронил президентское удостоверение Зеленского — видео Небольшое ЧП произошло в первые секунды после того, как Владимир Зеленский официально вступил в права президента Украины.

Политика Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины Зеленский: Наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе pic.twitter.com/5XpxGpJjND— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 мая 2019 г. Что еще известно: Выборы президента Украины прошли в два тура.

Политика Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".

Шоу-бизнес Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.

Кино Чем закончилась «Игра престолов» RT посмотрел серию и выяснил, о чём именно говорил писатель и чем закончилась легендарная «Игра престолов».

Общество До 27 градусов тепла ожидается в Москве в ближайшие дни "В среду будет самый теплый день недели, да и просто по определению - самый теплый день: 25-27 градусов тепла", - сказал Вильфанд.

Политика Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.

Музыка Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».

Политика Зеленский обратился ко всем украинцам на планете Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации в зале Верховной рады обратился ко всем украинцам на планете и назвал национальную идею Украины.