Политика
Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачейRT на русском 04:32
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.
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Резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары может нанести урон американской компании Apple, пишет в понедельник, 20 мая, South China Morning Post.
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Политика
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Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
Зеленский: Наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе pic.twitter.com/5XpxGpJjND— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 мая 2019 г. Что еще известно: Выборы президента Украины прошли в два тура.
Обновлено в 03:37
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