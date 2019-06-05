Политика

Зеленский назвал председателя ЕК Юнкера «нормальным дядькой»Экономика сегодня 09:25

Зеленский отметил, что встреча была «очень классной». Самого Юнкера он назвал «добрым, теплым, нормальным дядькой» и «классным мужиком». По словам главы государства, председатель ЕК обещал ему всегда поддерживать Украину.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский назвал Юнкера «нормальным дядькой»

РБК08:17

Зеленский назвал Юнкера «классным мужиком»

RT на русском06:32

Зеленский назвал главу Еврокомиссии теплым дядькой

Lenta.ru06:56

Зеленский нашел «теплого мужика» в Брюсселе

Газета.Ru06:40

Зеленский назвал Юнкера «добрым дядькой»

ТАСС08:17

Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой»

РИА Новости06:24

Зеленский рассказал, о чем шутил с «хорошим дядей» Юнкером

ФАН05:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Обновлено в 14:35
Политика

Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем.
Обновлено в 13:25
Политика

Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно

Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Названа причина крушения самолета Качиньского

Обновлено в 13:37
Происшествия

Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован

Обновлено в 13:16
Общество

Роскачество обнаружило кишечную палочку в пакетированных чаях

Обновлено вчера в 05:27
Политика

Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах 2020 года

Большинство жителей США считают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания на выборах 2020 года, свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Глухонемые россияне оказались на острове и не смогли позвать на помощь

Обновлено в 13:45
Происшествия

Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн

Обновлено в 13:15
Происшествия

В Ростове водитель попытался уничтожить заправку и сжечь автомобиль – кадры

Мужчина попробовал протаранить здание АЗС, а затем облил машину горючей жидкостью.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие

Власти ДНР рассказали о предотвращенном теракте в Донецке

В управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о предотвращении теракта, который планировался 5 июня украинскими силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе города Донецка.
Обновлено в 05:48
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Игры

17 свежих концептов Beyond Good & Evil 2

Хоть Beyond Good & Evil 2 не привезут на Е3 2019, создатели амбициозного сиквела сегодня провели сорокаминутную трансляцию, в рамках которой в основном рассказывали о мире игры и его жителях.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес

Андрей Караулов заявил, что молодая жена готовит его убийство

Тележурналист Андрей Караулов заявил в эфире Первого канала, что четвертая жена готовит его убийство.
Обновлено в 13:32
Политика

Оптимизм Зеленского неоправдан: не ждут бедную Украину в ЕС

Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского неоправдан: дожидаться придётся долго.
Обновлено в 11:54
Музыка

Группа «Ленинград» опубликовала в Сети новый клип

Отечественная музыкальная группировка «Ленинград» опубликовала на популярном видеохостинге YouTube свой новый клип, который был снят на вышедшую ранее песню «i_$uss».
Обновлено в 03:00
Общество

Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Кино

Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом

Обновлено в 03:51
Футбол

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Здоровье

Ученые рассказали об опасности яиц

Обновлено в 07:01
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ

В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».
Обновлено в 14:27
Общество

Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Авто

Audi показала новый внедорожный универсал A6 Allroad

Компания Audi представила вседорожный универсал A6 Allroad нового поколения.
Обновлено в 03:44
Наука

Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов

Обновлено в 13:00
Происшествия

В Дагестане обрушился мост с автомобилями

В Дагестане рухнул самодельный мост через речку Хазан-Ор. В этот момент на нем были припаркованы несколько автомобилей.
Обновлено в 08:41
Общество

Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 11:48
Технологии

Первый в России видеозвонок по сети 5G совершили в Петербурге

Как передает агентство ТАСС, помимо этого также была подтверждена техническая возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами.
Обновлено в 14:31
Авто

Назвали самые безопасные подержанные автомобили для перевозки детей

Как показал недавний опрос, подавляющее большинство российских водителей ответственно относятся к вопросам безопасности своих детей и всегда используют детское кресло или ДДУ.
Обновлено в 09:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жан-Клод Юнкер
Люксембургский политик
Люксембургский и общеевропейский государственный и политический деятель, с 1 ноября 2014 года Председатель Европейской комиссии, премьер-министр Люксембурга, министр финансов Люксембурга, глава еврогруппы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное