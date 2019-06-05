Политика
Зеленский назвал председателя ЕК Юнкера «нормальным дядькой»Экономика сегодня 09:25
Зеленский отметил, что встреча была «очень классной». Самого Юнкера он назвал «добрым, теплым, нормальным дядькой» и «классным мужиком». По словам главы государства, председатель ЕК обещал ему всегда поддерживать Украину.
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Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Политика
Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем.
Обновлено в 13:25
Политика
Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно
Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Названа причина крушения самолета Качиньского
Обновлено в 13:37
Происшествия
Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован
Обновлено в 13:16
Общество
Роскачество обнаружило кишечную палочку в пакетированных чаях
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах 2020 года
Большинство жителей США считают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания на выборах 2020 года, свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн
Обновлено в 13:15
Происшествия
В Ростове водитель попытался уничтожить заправку и сжечь автомобиль – кадры
Мужчина попробовал протаранить здание АЗС, а затем облил машину горючей жидкостью.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Власти ДНР рассказали о предотвращенном теракте в Донецке
В управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о предотвращении теракта, который планировался 5 июня украинскими силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе города Донецка.
Обновлено в 05:48
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Игры
17 свежих концептов Beyond Good & Evil 2
Хоть Beyond Good & Evil 2 не привезут на Е3 2019, создатели амбициозного сиквела сегодня провели сорокаминутную трансляцию, в рамках которой в основном рассказывали о мире игры и его жителях.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Андрей Караулов заявил, что молодая жена готовит его убийство
Тележурналист Андрей Караулов заявил в эфире Первого канала, что четвертая жена готовит его убийство.
Обновлено в 13:32
Политика
Оптимизм Зеленского неоправдан: не ждут бедную Украину в ЕС
Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского неоправдан: дожидаться придётся долго.
Обновлено в 11:54
Музыка
Группа «Ленинград» опубликовала в Сети новый клип
Отечественная музыкальная группировка «Ленинград» опубликовала на популярном видеохостинге YouTube свой новый клип, который был снят на вышедшую ранее песню «i_$uss».
Обновлено в 03:00
Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Кино
Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
Обновлено в 03:51
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Ученые рассказали об опасности яиц
Обновлено в 07:01
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ
В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».
Обновлено в 14:27
Общество
Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Авто
Audi показала новый внедорожный универсал A6 Allroad
Компания Audi представила вседорожный универсал A6 Allroad нового поколения.
Обновлено в 03:44
Наука
Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Дагестане обрушился мост с автомобилями
В Дагестане рухнул самодельный мост через речку Хазан-Ор. В этот момент на нем были припаркованы несколько автомобилей.
Обновлено в 08:41
Технологии
Первый в России видеозвонок по сети 5G совершили в Петербурге
Как передает агентство ТАСС, помимо этого также была подтверждена техническая возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами.
Обновлено в 14:31
Авто
Назвали самые безопасные подержанные автомобили для перевозки детей
Как показал недавний опрос, подавляющее большинство российских водителей ответственно относятся к вопросам безопасности своих детей и всегда используют детское кресло или ДДУ.
Обновлено в 09:59