Политика

Зеленский назвал Юнкера «тёплым, нормальным дядькой»Life.ru 07:53

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера нормальным дядькой и классным мужиком. Об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу "1+1".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский назвал Юнкера «нормальным дядькой»

РБК08:17

Зеленский назвал Юнкера «добрым дядькой»

ТАСС08:17

Зеленский нашел «теплого мужика» в Брюсселе

Газета.Ru06:40

Зеленский назвал главу Еврокомиссии теплым дядькой

Lenta.ru06:56

Зеленский назвал Юнкера «классным мужиком»

RT на русском06:32

Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой»

РИА Новости06:24

Зеленский рассказал, о чем шутил с «хорошим дядей» Юнкером

ФАН05:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Политика

Захарова пошутила о встрече Жириновского с журналисткой из США

Официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала встречу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти в Москве.
Обновлено в 12:45
Политика

Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России

Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:03
Футбол

Сегодня Португалия и Швейцария сыграют в полуфинале Лиги наций

Сегодня состоится первый полуфинал Лиги наций, в котором сыграют Португалия и Швейцария.
Обновлено в 06:06
Транспорт

РЖД понадобились дополнительные деньги на вагоны

Обновлено в 08:23
Происшествия

Бари Алибасов находится в токсикореанимации

Обновлено в 02:12
Экономика

Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики

В апреле прогноз роста российского ВВП на 2019 год эксперты организации понизили с 1,5 до 1,4%. Причиной этого во Всемирном банке называли низкие цены на нефть по всему миру.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ не признал вину

Гражданин Армении Нарек Степанян - один из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, - не признает вину в хулиганстве.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Экономика

Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов

Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Политика

Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим самым близким другом

Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным назвал российского лидера своим самым близким другом.
Обновлено в 11:50
Происшествия

В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 12:09
Общество

Глазные капли станут незаконными в России

Глазные капли, обезболивающие и противоэпилептические препараты окажутся вне закона.
Обновлено в 10:35
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа избавляется от женщин старше 50 лет.
Обновлено в 10:31
Футбол

Вратарь сборной России поделился мнением о вратарском мастерстве Дзюбы

Вратарь сборной России Маринато Гилерме рассказал, что Артем Дзюба хочет попробовать себя вратарем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:45
Футбол

«ПСЖ» объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Обновлено в 12:36
Политика

Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Общество

Переезд ОСК из Москвы в Петербург обойдётся в миллиард рублей

Объединённая судостроительная корпорация потратит на перенос штаб-квартиры из Москвы в Петербург порядка миллиарда рублей.
Обновлено в 11:44
Политика

Глава Астраханской области покинул пост ради спецслужб

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку ради работы в спецслужбах.
Обновлено в 12:28
Политика

Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья

Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Обновлено в 05:45
Политика

В МИД России надеются, что Зеленский «наведёт порядок» в Донбассе

Обновлено в 08:09
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 05:00
Происшествия

В Махачкале ликвидировали пожар в онкоцентре

Спасатели ликвидировали открытое горение в онкологическом центре в Махачкале, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Сбой произошел в ГИБДД по всей России

Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Новейшие авианосцы США оказались несовместимы с F-35

Новые авианосцы США класса Gerald R. Ford оказались несовместимы с истребителями F-35, пишет «Российская газета».
Обновлено в 11:51
Происшествия

В квартире вице-мэра российского города нашли бордель

Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес

Алена Водонаева объяснила, почему после развода с мужем забирает из его квартиры мебель

Алена Водонаева объяснила, почему после развода забрала у мужа мебель Алена также добавила, что не хочет унижать Алексея, оставляя ему мебель.
Обновлено в 04:22
Наука

Представлен концепт V-образного авиалайнера

Нидерландские разработчики представили экзотический концепт авиалайнера будущего.
Обновлено в 04:29
Экономика

Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Общество

Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам

Обновлено в 12:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жан-Клод Юнкер
Люксембургский политик
Люксембургский и общеевропейский государственный и политический деятель, с 1 ноября 2014 года Председатель Европейской комиссии, премьер-министр Люксембурга, министр финансов Люксембурга, глава еврогруппы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное