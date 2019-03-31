Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова «идиотами»РБК 08:42

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, назвал «идиотами» российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, записавших шуточный ролик в его поддержку. Об этом сообщает «Украинская правда».
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Кандидат в украинские президенты и шоумен Владимир Зеленский назвал "идиотами" российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, пишет "Украинская правда
".
Газета.Ru07:22

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Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова «идиотами»

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Зеленский назвал поддержавших его Пореченкова и Охлобыстина идиотами

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Зеленский назвал Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Life.ru07:53

Зеленский отреагировал на видео Охлобыстина и Пореченкова в его «поддержку»

RT на русском08:10

Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова

Газета.Ru07:22
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
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В среду Мединский сообщил, что ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр по инициативе худруков обоих учреждений намерены объединиться в единый театральный комплекс - Первый национальный театр.
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Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции

Модернизированную электромагнитную пушку SAHI 209 BLOCK II испытали на днях в Турции.
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В Одессе на избирательном участке в Киевском районе избили пришедшего проголосовать избирателя.
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Дубль Сапаты помог «Аталанте» обыграть «Парму» в матче Серии А

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Парма» принимала «Аталанту».
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Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Михаил Пореченков
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации. Получил широкую известность после роли Алексея Николаева, главного героя шпионского сериала «Агент национальной безопасности».
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