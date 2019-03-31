Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова «идиотами»РБК 08:42

с чего всё началось

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, назвал «идиотами» российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, записавших шуточный ролик в его поддержку. Об этом сообщает «Украинская правда».

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова «идиотами»

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