Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотамиРИА Новости 07:56

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

РИА Новости07:56

Зеленский отреагировал на видео Охлобыстина и Пореченкова

RT на русском08:10

Зеленский назвал идиотами Охлобыстина и Пореченкова

Газета.Ru10:01

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

РБК08:42

Зеленский назвал идиотами поддержавших его российских актеров

Lenta.ru07:37

Зеленский назвал Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Life.ru07:53

Зеленский раскритиковал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова

Вести.Ru08:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Политика

Полиция Украины получила 950 сообщений о нарушениях на выборах

Обновлено в 09:47
Происшествия

На берегу Финского залива спасли двух истощенных детенышей тюленя

Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы в Facebook.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи

Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Политика

Лавров отреагировал на слова Помпео о новых мерах НАТО против РФ

Глава МИД РФ отметил, что в последнее время ультиматумы и санкции являются основными инструментами американской дипломатии Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова Майка Помпео, ранее анонсировавшего новые меры НАТО против РФ из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 08:30
Футбол

Сергей Семак: «Заслуженно победили „Оренбург“, вопросов никаких нет»

Обновлено в 09:12
Наука

Названы основные причины появления рака груди

Обновлено в 08:55
Происшествия

В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.
Обновлено в 08:20
Политика

Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах

Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.
Обновлено в 09:09
Политика

Соловьев объяснил, почему стоит ожидать победы Порошенко

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал ход президентских выборов на Украине и дал прогноз по кандидатам, которые, по его мнению, имеют наибольшие шансы пройти во второй тур.
Обновлено в 10:30
Политика

Жители Украины на выборах массово голосуют за Владимира Путина

Обновлено в 07:00
Политика

Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко

Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы

Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Единоборства

Тимофей Настюхин нокаутировал Эдди Альвареса в первом раунде

Обновлено в 06:29
Футбол

Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма принес извинения за ошибку, которая привела к единственному голу в матче 29-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (0:1). Единственный мяч забил Грегуар Дефрель.
Обновлено в 01:35
Наука

Ученые раскрыли причину отдыха животных стоя

Ученые Цюрихского университета выяснили, почему одни животные предпочитают отдыхать стоя, а другие принимают горизонтальное положение.
Обновлено 29 марта в 01:08
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Происшествия

Российский самолет сумел сесть в Будапеште только с третьей попытки

Лайнер Airbus российской авиакомпании дважды не сумел выпустить шасси при посадке в городе Будапешт в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:17
Политика

Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского

Обновлено в 08:46
Происшествия

Две пумы напали на ребенка в Канаде

Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»

Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
Политика

Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Порошенко поздравил с победой не того украинского боксера

Президент Украины Петр Порошенко перепутал боксеров и поздравил с победой вместо Александра Гвоздика другого украинского спортсмена - Александра Усика.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Наташа Королева боится, что сын может пойти по стопам отца-стриптизера

Оказывается, знаменитость ни в коем случае не поддержит желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизёром.
Обновлено в 08:43
Единоборства

Александр Емельяненко встретится с экс-бойцом UFC Энрике

Российский боец ММА Александр Емельяненко свой следующий бой проведет против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 08:16
Политика

Журналистов из РФ не пустили на избирательный участок в Минске

Члены избирательной комиссии в Минске не пустили представителей российских средств массовой информации (СМИ) на участок, где проходят выборы президента Украины.
Обновлено в 10:23
Происшествия

На севере Москвы эвакуировали мечеть после сообщения об угрозе взрыва

"Мечеть по адресу: улица Хачатуряна, дом 8, корпус 6, эвакуирована после анонимного сообщения о минировании", - сказал собеседник агентства, добавив, что из здания выведены 30 человек.
Обновлено в 10:10
Политика

Украина заявила о попытках России остановить едущих на выборы крымчан

По словам Слободяна, неизвестно, как российские пограничники поступают с заявившими о желании проголосовать на выборах президента Украины.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина

Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Политика

Китай продлил заморозку тарифов на ввоз автомобилей из США

Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.
Обновлено в 10:29
Культура

NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире

Обновлено в 07:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Пореченков
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации. Получил широкую известность после роли Алексея Николаева, главного героя шпионского сериала «Агент национальной безопасности».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное