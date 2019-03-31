Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотамиРИА Новости 07:56

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

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