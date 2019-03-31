Политика
Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотамиРИА Новости 07:56
Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
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Зеленский прокомментировал «агитационный» ролик от Пореченкова и Охлобыстина
Экспресс газета29 марта в 14:04
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