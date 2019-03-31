Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотамиРИА Новости 07:56

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
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Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова, поддержавших его на выборах

URA.Ru09:20

Зеленский назвал идиотами Охлобыстина и Пореченкова

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Зеленский прокомментировал «агитационный» ролик от Пореченкова и Охлобыстина

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RT на русском08:10

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

РИА Новости07:56

Зеленский назвал идиотами поддержавших его российских актеров

Lenta.ru07:37

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

РБК08:42
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Михаил Пореченков
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