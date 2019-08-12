Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»REGNUM 05:53
Президент Украины Владимир Зеленский признал незаконную добычу янтаря бедствием всеукраинского масштаба. Об этом он заявил во время визита в Житомирскую область, сообщил 12 августа телеканал NewsOne.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено в 15:21
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено 10 августа в 06:35
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская примерила образ блондинки ради новой роли
Настасья Самбурская удивила поклонников образом блондинки, который она примерила ради нового спектакля.
Обновлено в 11:40
Политика
В Лондоне Джонсон и Болтон обсудят ситуацию вокруг Ирана
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон планируют в понедельник обсудить ряд вопросов, касающихся безопасности и ситуации в Иране, сообщил представитель британского премьер-министра.
Обновлено в 09:52
Технологии
Появился новый способ телефонного мошенничества от имени банков
Телефонные мошенники начали применять новый способ обмана клиентов банка.
Обновлено в 16:21
Общество
В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалки
Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков в беседе с «Российской газетой» прокомментировал новые правила любительской рыбалки, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38%
Индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта.
Обновлено в 16:51
Политика
Зеленский уволил 18 глав районов в Донецкой и Львовской областях
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.
Обновлено в 13:26
Политика
Туркменистан купит всю линейку автомобилей Aurus
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
В России назвали провальные самолеты СССР
Обновлено в 17:06
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв
В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Испании из-за удара молнии сгорели 40 домов на колесах
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»
В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса».
Обновлено в 15:11
Кино
В сети появился тизер шоу с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
Разведывательный самолет США заметили у границ Калининградской области
Самолет ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent с бортовым номером 64-14847 провел разведку у границ Калининградской области.
Обновлено в 08:14
Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:19
Кино
Зрители заметили неточность в новом фильме Тарантино
О чем фильм: В кинокартине рассказывается о событиях, которые происходят на закате «золотого века» Голливуда вокруг актера вестернов Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублера Клиффа Бута (Брэд Питт).
Обновлено в 15:46
Авто
В России выросли продажи автомобилей с пробегом
Обновлено в 06:41
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31