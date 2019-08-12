Политика

Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»REGNUM 05:53

Президент Украины Владимир Зеленский признал незаконную добычу янтаря бедствием всеукраинского масштаба. Об этом он заявил во время визита в Житомирскую область, сообщил 12 августа телеканал NewsOne.
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