Политика

Зеленский: Незаконная добыча янтаря является бедствием для УкраиныRuNews24.ru 10:11

Президент Украины посоветовал «криминальным авторитетам, крышующим добычу янтаря», покинуть страны. Напомним, что незаконная добыча янтаря приводит к тому, что леса постепенно превращаются в безжизненную пустыню. Именно это сейчас и происходит на территории ряда областей Украины.
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«Эти люди охотятся за янтарём»: Владимир Зеленский заявил о новой войне на Украине

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Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
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Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

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Украинский президент Владимир Зеленский призвал уволить глав управлений СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях и председателей девяти районных отделов полиции этих областей.
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Суд арестовал Костенка по делу об участии в беспорядках в Москве

Басманный районный суд Москвы арестовал члена партии "Яблоко" Валерия Костенка по обвинению в участии в массовых беспорядках после несогласованной акции протеста в столице 27 июля.
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Фотографию новой подруги турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу обнаружили на зарубежном сайте так называемых эскорт-услуг.
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При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
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Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России

"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
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Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус

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Хакеры нашли единый способ взломать оборудование Intel, AMD, NVIDIA и Huawei

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Авто

Toyota разработала систему, помогающую не путать газ с тормозом

Как сообщает газета Yomiuri, компания Toyota Motor Corp планирует уже в этом году применять на своих автомобилях систему, помогающую избежать ДТП в случаях, когда водитель путает педаль газа и тормоза.
Обновлено вчера в 16:35
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В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
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Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман

40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
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Общество

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
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Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено вчера в 17:57
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Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
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НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

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Финансы

России предрекли четвертое место в мире по золотовалютным резервам

Bloomberg отмечает, что Россия продолжит пополнять свои резервы после того, как вступят в силу новые санкции США, и у страны есть все шансы сместить Саудовскую Аравию с четвертого места по их объемам.
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Посвященный коллекционеру Щукину поезд запустят в московском метро

Обновлено в 07:34
Армия и оружие

FAZ рассказала, как НАТО будет сдерживать Россию

После окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) НАТО намеревается делать ставку на военное устрашение России и политический диалог.
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Архитекторы предложили заново заморозить Арктику

В отчаянной попытке остановить уровень повышения Мирового океана и повторно заморозить Арктику, ледники которой тают все быстрее с каждым днем, архитекторы из Индонезии предложили создать футуристичную подводную лодку, производящую айсберги.
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Mojang отменила «Супер дупер графику» для Minecraft

К сожалению, по словам Mojang, производительность осталась камнем преткновения, поскольку за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить её до приемлемого уровня.
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Дети Александра Цекало познакомились с молодой мачехой

Напомним, в настоящее время Цекало отдыхает в США с молодой супругой. Дарина подписала снимок «Дети приехали», передает Cosmopolitan.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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