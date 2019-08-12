Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»REGNUM 05:53
Президент Украины Владимир Зеленский признал незаконную добычу янтаря бедствием всеукраинского масштаба. Об этом он заявил во время визита в Житомирскую область, сообщил 12 августа телеканал NewsOne.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:28, Вашингтон
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Обновлено вчера в 12:34
Культура
«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»
Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Спорт
Сборная Пуэрто-Рико лишена золота Панамериканских игр из-за допинга
Сборная Пуэрто-Рико по боулингу лишена золотой медали Панамериканских игр-2019 в мужском парном разряде после того, как допинг-тест боулера Жана Переса дал положительный результат на запрещенное вещество, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 09:32
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Футбол
Ван Дейк: «Я вообще не думаю о „Золотом мяче“»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о «Золотом мяче» по итогам 2019 года.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Челябинске журналистку ранили в голову из пневматики
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Политика
Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»
Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Политика
Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами
Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 09:16
Политика
В Израиле предостерегли Россию от сделок с Турцией по Су-35
Обновлено в 08:20
Спорт
Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне»
Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.
Обновлено в 09:53
Общество
Парк Горького вновь анонсирует фестиваль в день протестов
Правда, теперь в сообщении пресс-службы не уточняется, кто будет выступать на фестивале.
Обновлено в 08:30
Политика
МИД Украины высказало протест из-за поездки Путина в Крым
Внешнеполитическое ведомство Украины высказало протест из-за поездки главы РФ Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 06:43
Футбол
Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов получил перелом носа со смещением в матче с «Сочи».
Обновлено в 08:42
Политика
Глава ЦИК не нашла оснований для переноса выборов в Мосгордуму
Оснований для переноса или отмены выборов в Мосгордуму нет, заявила "Интерфаксу" в понедельник председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Екатеринбурге проверят кондуктора, которая забрала у ребенка телефон
Прокуратура проверит кондуктора автобуса № 19, которая отобрала у ребенка телефон.
Обновлено в 09:39
Происшествия
10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске
В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Политика
Порошенко допросят снова на детекторе лжи
Новый допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) может пройти с использованием детектора лжи.
Обновлено в 06:54
Политика
В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России
Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 07:48
Авто
Новый Volkswagen Jetta поступит в Россию в 2020 году
На днях в социальных сетях компания Volkswagen анонсировала выход на российский рынок нового поколения седана Volkswagen Jetta.
Обновлено в 00:30
Авто
Российский офис General Motors сменил руководителя
Эктор Вилларреал получил новое назначение на пост президента GM в Юго-Восточной Азии и будет работать в Таиланде.
Обновлено в 05:26
Общество
Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью
При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55