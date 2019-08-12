Политика

Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»REGNUM 05:53

Президент Украины Владимир Зеленский признал незаконную добычу янтаря бедствием всеукраинского масштаба. Об этом он заявил во время визита в Житомирскую область, сообщил 12 августа телеканал NewsOne.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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