Политика
Зеленский назвал необходимую для восстановления Донбасса суммуФАН вчера в 20:56
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Донбасса понадобится не менее 10 миллиардов евро. Зеленский сообщил, что предстоящей осенью в Мариуполе планируется провести инвестиционный форум по восстановлению Донбасса.
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Зеленский планирует провести инвестфорум по восстановлению Донбасса
Московский Комсомолецвчера в 19:08
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:34, Ашберн
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ
На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено вчера в 10:03
Гаджеты
LG в России представила новую линейку телевизоров с NanoCell
В модели LG SM98 с 65-дюмовым экраном используется полное затемнение черного, а в младших версиях новой серии применили меньше градаций затемнения темных участков.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17
Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Происшествия
На спортивных соревнованиях в Якутии обрушилась «трибуна»
Отмечается, что на игру сборных команд Амгинского улуса и Нерюнгринского района в спортивном зале имени Н.Захарова-Сахаачча пришло «огромное число болельщиков», в связи с чем часть из них были вынуждены забраться на ограждения батареи вдоль стен.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
В России завершили создание проекта вертолета «Минога»
Обновлено вчера в 21:11
Наука
В Египте нашли десятки странных мумий
При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
Обновлено 01 июля в 09:39
Происшествия
Экс-главу киргизской диаспоры убили в Екатеринбурге
Обновлено в 01:41
Общество
Генпрокуратура взялась за владельцев дорожных камер
Генпрокуратура России взялась проверить правильность мест установки автоматических дорожных камер и режима их работы на предмет «своевременного устранения массовых нарушений прав граждан».
Обновлено вчера в 18:24
Авто
Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок
Обновлено вчера в 19:12
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Политика
Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении
Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
Обновлено вчера в 17:56
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика
«С 22:00 по настоящее время в связи с ранее произошедшим ДТП (столкновение двух грузовых транспортных средств с последующим возгоранием) на 358-м км федеральной автодороги М9 «Балтия» перекрыто движение для всех видов транспортных средств», — цитирует РИА Новости ГИБДД.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину
Обновлено вчера в 18:30
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Общество
РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»
3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейт» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Политика
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Обновлено вчера в 20:51
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки
Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Авто
Умер бывший руководитель Ford и Chrysler
В США в возрасте 94 лет умер бывший руководитель Ford и Chrysler Ли Якокка, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителя его семьи.
Обновлено в 02:22
Гаджеты
Новая модель MacBook Pro прошла сертификацию в FCC
Последний раз компания Apple обновляла модельный ряд MacBook Pro совсем недавно – в мае.
Обновлено в 01:47
Спорт
WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга
Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.
Обновлено вчера в 12:51
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Трамп обвинил Иран в нарушении ядерной сделки
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран за нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 01:45
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе
Расследование о похоронном бизнесе Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям, сообщается на сайте «Медузы».
Обновлено 01 июля в 14:20
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Общество
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Общество
Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение
Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение. Лучше всего за явлением можно наблюдать в таких странах, как Чили и Аргентина.
Обновлено вчера в 15:23