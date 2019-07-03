Политика

Зеленский назвал необходимую для восстановления Донбасса суммуФАН вчера в 20:56

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Донбасса понадобится не менее 10 миллиардов евро. Зеленский сообщил, что предстоящей осенью в Мариуполе планируется провести инвестиционный форум по восстановлению Донбасса.
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Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса

Газета.Ru02:14

Зеленский оценил восстановление Донбасса в 10 млрд евро

Взгляд.рувчера в 18:58

Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса

RT на русскомвчера в 18:25

Зеленский озвучил необходимую сумму для восстановления Донбасса

ТК Звездавчера в 20:20

Зеленский планирует провести инвестфорум по восстановлению Донбасса

Московский Комсомолецвчера в 19:08

Названа необходимая для восстановления Донбасса сумма

Lenta.ruвчера в 19:51

Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса

РИА Новостивчера в 17:34
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:34, Ашберн
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено вчера в 10:03
Гаджеты

LG в России представила новую линейку телевизоров с NanoCell

В модели LG SM98 с 65-дюмовым экраном используется полное затемнение черного, а в младших версиях новой серии применили меньше градаций затемнения темных участков.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17

Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика

«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре

Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Происшествия

На спортивных соревнованиях в Якутии обрушилась «трибуна»

Отмечается, что на игру сборных команд Амгинского улуса и Нерюнгринского района в спортивном зале имени Н.Захарова-Сахаачча пришло «огромное число болельщиков», в связи с чем часть из них были вынуждены забраться на ограждения батареи вдоль стен.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие

В России завершили создание проекта вертолета «Минога»

Обновлено вчера в 21:11
Наука

В Египте нашли десятки странных мумий

При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
Обновлено 01 июля в 09:39
Происшествия

Экс-главу киргизской диаспоры убили в Екатеринбурге

Обновлено в 01:41
Общество

Генпрокуратура взялась за владельцев дорожных камер

Генпрокуратура России взялась проверить правильность мест установки автоматических дорожных камер и режима их работы на предмет «своевременного устранения массовых нарушений прав граждан».
Обновлено вчера в 18:24
Авто

Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок

Обновлено вчера в 19:12
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Политика

Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении

Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
Обновлено вчера в 17:56
Здоровье

В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ

В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика

«С 22:00 по настоящее время в связи с ранее произошедшим ДТП (столкновение двух грузовых транспортных средств с последующим возгоранием) на 358-м км федеральной автодороги М9 «Балтия» перекрыто движение для всех видов транспортных средств», — цитирует РИА Новости ГИБДД.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

Обновлено вчера в 18:30
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Общество

РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»

3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейт» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Политика

Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина

Обновлено вчера в 20:51
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки

Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Авто

Умер бывший руководитель Ford и Chrysler

В США в возрасте 94 лет умер бывший руководитель Ford и Chrysler Ли Якокка, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителя его семьи.
Обновлено в 02:22
Гаджеты

Новая модель MacBook Pro прошла сертификацию в FCC

Последний раз компания Apple обновляла модельный ряд MacBook Pro совсем недавно – в мае.
Обновлено в 01:47
Спорт

WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга

Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.
Обновлено вчера в 12:51
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек

Обновлено вчера в 20:35
Политика

Трамп обвинил Иран в нарушении ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран за нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 01:45
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе

Расследование о похоронном бизнесе Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям, сообщается на сайте «Медузы».
Обновлено 01 июля в 14:20
Политика

Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Общество

Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра

Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Общество

Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение

Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение. Лучше всего за явлением можно наблюдать в таких странах, как Чили и Аргентина.
Обновлено вчера в 15:23
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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