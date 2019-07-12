Политика
В Киеве назвали ключевую тему разговора Путина с ЗеленскимРИА Новости 00:33
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе украинских моряков и переговоры в нормандском формате. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.
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В Киеве обозначили главную тему первых переговоров Путина и Зеленского
Национальная служба новостей01:12
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Здоровье
850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе
В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Экономика
В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России
Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено в 05:44
Кино
Режиссёр «Рокетмена» снимет «Шерлока Холмса 3»
Обновлено в 05:00
Происшествия
Российская школьница попала в больницу после укусов матери
Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Политика
Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек
Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Обновлено вчера в 22:50
Театры
В Петербурге умер актер Олег Дмитриев
В Петербурге на 50-м году жизни скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев, сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Около половины россиян относятся к Грузии безразлично
Почти половина россиян безразлично относится к Грузии. О хорошем отношении к стране заявили 37% опрошенных.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Полковника МВД по прозвищу «Киборг» избили в московском СИЗО
Полковника МВД Ивана Кибальниченко, предположительно, избили до полусмерти в московском следственном изоляторе №4 в Медведково.
Обновлено в 04:58
Энергетика
«Нафтогаз» в июле снизит цену на газ для населения на 11,7%
НАК "Нафтогаз Украины" в июле снизит цену на газ для населения на 11,7% — до 190 долларов за тысячу кубометров без НДС, заявил в четверг глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 10:39
Шоу-бизнес
Юрию Шатунову будет проведена ещё одна операция
К сожалению, ситуация ухудшилась, из-за чего артиста срочно госпитализировали. Ему провели операцию в одной из столичных клиник.
Обновлено вчера в 10:05
Недвижимость
ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в России
Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия».
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Наука
Пользователей соцсетей поразила смертельная схватка двух белых акул
В Сети появилось видео сражения двух белых акул.
Обновлено в 05:16
Политика
Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским
Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Наука
Злоупотребление сладкими напитками повышает риск развития рака
Ученые выяснили, что увеличение потребления сладких напитков на 100 миллилитров в день связано с повышенным риском развития онкологических заболеваний на 18%, и, в частности, на 22% — с риском развития рака груди.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Юный вратарь из Аргентины отбил пенальти и умер
Обновлено вчера в 22:37
Финансы
Официальный курс евро вырос до 71,01 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, увеличилась по сравнению с показателем на пятницу на 1,62 копейки, составив 66,6164 рубля.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Пойманный на взятке замглавы Пенсионного фонда признал вину
Алексей Иванов уже подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Ребенок выпал с балкона восьмого этажа отеля в Сочи
Полуторагодовалая девочка вечером 11 июля выпала с балкона отеля в Сочи, облокотившись на стеклянное ограждение.
Обновлено в 05:18
Политика
Среди подписей за кандидатов в Мосгордуму нашли «мёртвые души»
Среди подписей за некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружены подписи избирателей, которые уже умерли.
Обновлено в 04:56
Единоборства
Бой Ковалев – Ярд пройдет 24 августа в Челябинске
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев встретится с британцем Энтони Ярдом 24 августа.
Обновлено в 05:34
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита
ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Транспорт
Сергей Собянин открыл северный терминал ТПУ «Стрешнево»
С открытием нового терминала дорога до вуза стала удобнее и быстрее: теперь с платформы Ленинградская Рижского направления Московской железной дороги можно пересесть на станцию Московского центрального кольца «Стрешнево».
Обновлено в 05:07
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Обновлено вчера в 14:21
Здоровье
Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца
Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50