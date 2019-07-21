Премьер-министром Украины, который будет назначен после выборов в Верховную раду, должен стать профессиональный экономист, не занимавший ранее высокие политические посты.

Политика Зеленский назвал приоритетные задачи после выборов в Раду Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал данные экзитполов после закрытия избирательных участков на досрочных выборах в Верховную раду.

Политика Аваков обвинил российские СМИ в пропаганде в пользу партии Медведчука Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что средства массовой информации России и Донбасса развернули пропаганду в день тишины, который предшествовал дню выборов в Верховную раду.

Политика Путин назвал причину отказа от президентства Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.

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Футбол «Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1.

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

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Политика Глава партии Зеленского назвал приоритеты в работе новой Рады Ранее собеседники РБК, близкие к избирательному штабу партии, называли Разумкова главным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва.

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