Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера УкраиныRT на русском 09:59
Премьер-министром Украины, который будет назначен после выборов в Верховную раду, должен стать профессиональный экономист, не занимавший ранее высокие политические посты.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:28, Вашингтон
Политика
Зеленский назвал приоритетные задачи после выборов в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал данные экзитполов после закрытия избирательных участков на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 13:22
Политика
Аваков обвинил российские СМИ в пропаганде в пользу партии Медведчука
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что средства массовой информации России и Донбасса развернули пропаганду в день тишины, который предшествовал дню выборов в Верховную раду.
Обновлено в 13:41
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено вчера в 02:08
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Политика
В «Слуге народа» рассматривают 3-4 кандидатов на должность премьера
Кандидат в депутаты Верховной рады от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в команде уже работают над проектом коалиционного соглашения и приступили к рассмотрению кандидатур на должность премьера.
Обновлено в 12:26
Футбол
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1.
Обновлено в 14:06
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:28
Кино
Последние «Мстители» обошли «Аватар» и стали самым кассовым фильмом
«Аватар», вышедший в 2009 году, стал самым кассовым фильмом спустя год после релиза.
Обновлено в 12:47
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Политика
ЦИК отчиталась о явке на выборах в Раду
Обновлено в 05:41
Политика
Медведчук оценил данные экзитполов на выборах в Верховную раду
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире «112 Украина» прокомментировал данные экзитполов, свидетельствующие о том, что его политсила занимает второе место на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 14:19
Политика
В партии Вакарчука не исключили союза в Раде с силами Порошенко и Тимошенко
"Порошенко и Тимошенко, если смогут честно говорить о деолигархизации страны, мы с ними готовы вести переговоры", - цитирует кандидата от партии Ярослава Юрчишина телеканал "Новости 24".
Обновлено в 14:04
Политика
Глава партии Зеленского назвал приоритеты в работе новой Рады
Ранее собеседники РБК, близкие к избирательному штабу партии, называли Разумкова главным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва.
Обновлено в 12:41
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено 19 июля в 08:59
Игры
В Star Citizen появилась система правопорядка
Разработчики Star Citizen представили изменения в игре с выходом патча 3.6. В игре появилась система правопорядка.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Су-30 готов был сбить американский военный самолёт
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Зеленский не видит смысла в коалиции со старожилами Рады
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможной коалиции с другими партиями после внеочередных выборов в Верховную раду.
Обновлено в 05:37
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Полтавские вандалы осквернили памятник генералу Ватутину
Обновлено в 14:10
Футбол
«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове
«Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».
Обновлено в 06:33
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Международный день бокса отмечают на Красной площади
На Красной площади начались праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню бокса, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Инсайдер: Даша Жукова выйдет замуж за греческого миллионера
Что касается прошлого брака Жуковой, то с Абрамовичем ей удалось сохранить хорошие отношения, отмечает инсайдер.
Обновлено в 13:07
Общество
Какая погода ожидается на неделе в столичном регионе
После ухода господствовавшего над Центральной Россией циклона погода в столичном регионе нормализуется, обещают метеорологи.
Обновлено в 13:27
Кино
Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием
Обновлено в 06:42