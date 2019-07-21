Премьер-министром Украины, который будет назначен после выборов в Верховную раду, должен стать профессиональный экономист, не занимавший ранее высокие политические посты.

Политика Глава МИД Ирана призвал Трампа соблюдать договоренности прежних администраций Президент США Дональд Трамп может способствовать устранению конфронтации с Ираном, если будет соблюдать договоры и соглашения, заключенные предыдущими администрациями, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Кино Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара» Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.

Экономика Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Политика Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери.

Экономика S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-» Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».

Футбол «ПСЖ» может отдать Неймара в «Реал» в обмен на Бэйла Сообщается, что клубы обсуждают возможность обмена форварда парижан Неймара и нападающего мадридцев Гарета Бэйла.

Общество Обнародовано фото из барака Кокорина и Мамаева 20 июня журналистка Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале снимок, сделанный в колонии в Белгородской области, где в данный момент отбывают наказание скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Политика Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.

Политика На Украине открылись избирательные участки Досрочные выборы в Верховную Раду стартовали на Украине: в 8 часов утра в стране открылись избирательные участки.

Политика Депутаты-русофобы не прошли в Раду – журналистка Украинская журналистка Ксения Василенко, известная под псевдонимом Соня Кошкина, рассказала, кто из депутатов не пройдет в Раду Она отдельно подчеркнула, что данные экзитполов предварительные.

Общество Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».

Космос США завершили работу над космическим кораблем «Орион» США завершили работу транспортным космическим кораблем многоразового использования "Орион" и намерены направить его в полет вокруг Луны, говорится в сообщении НАСА.

Происшествия В Домбаровском районе из-за пожара вблизи села ввели режим ЧС Пресс-служба Главного управления МЧС России по Оренбургской области сообщает о лесных возгораниях сразу на нескольких участках: на территории Новоорского, Домбаровского районов и Ясненского городского округа.

Политика Трамп усомнился в способности четырёх женщин-демократов любить США Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter усомнился в том, что четыре женщины, представляющие Демократическую партию страны, с которыми ранее у него возник конфликт, способны любить США.

Технологии Еженедельная программа Вести.net от 21 июля 2019 года Как превращение в киборгов спасет людей от порабощения искусственным интеллектом, почему флешмоб в социальной сети волнует Конгресс США, сколько денег хотят собрать с американских IT-компаний во французский бюджет и зачем мессенджеру нужно видеть окружающий мир – главные события мира технологий за неделю в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

Происшествия Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.

Происшествия Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.

Авто Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.

Футбол Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом» Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу.