Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера УкраиныRT на русском 09:59
Премьер-министром Украины, который будет назначен после выборов в Верховную раду, должен стать профессиональный экономист, не занимавший ранее высокие политические посты.
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Политика
Глава МИД Ирана призвал Трампа соблюдать договоренности прежних администраций
Президент США Дональд Трамп может способствовать устранению конфронтации с Ираном, если будет соблюдать договоры и соглашения, заключенные предыдущими администрациями, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 12:41
Политика
Опубликован первый экзит-пол с выборов в Раду
Обновлено в 07:39
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Индия ждёт от Франции помощи по двигателям Kaveri в том числе и для Су-30МКИ
Основной упор делается на необходимости развития проекта двигателя Kaveri.
Обновлено в 04:48
Экономика
Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году
Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 11:41
Политика
Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери.
Обновлено в 12:08
Здоровье
Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог
Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено в 01:47
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено 19 июля в 18:10
Футбол
«ПСЖ» может отдать Неймара в «Реал» в обмен на Бэйла
Сообщается, что клубы обсуждают возможность обмена форварда парижан Неймара и нападающего мадридцев Гарета Бэйла.
Обновлено в 12:19
Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
Обновлено в 11:41
Общество
Обнародовано фото из барака Кокорина и Мамаева
20 июня журналистка Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале снимок, сделанный в колонии в Белгородской области, где в данный момент отбывают наказание скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 07:14
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Политика
На Украине открылись избирательные участки
Досрочные выборы в Верховную Раду стартовали на Украине: в 8 часов утра в стране открылись избирательные участки.
Обновлено в 01:16
Футбол
Сборная России по пляжному футболу обыграла эстонцев в матче отбора ЧМ
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Депутаты-русофобы не прошли в Раду – журналистка
Украинская журналистка Ксения Василенко, известная под псевдонимом Соня Кошкина, рассказала, кто из депутатов не пройдет в Раду Она отдельно подчеркнула, что данные экзитполов предварительные.
Обновлено в 09:05
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Космос
США завершили работу над космическим кораблем «Орион»
США завершили работу транспортным космическим кораблем многоразового использования "Орион" и намерены направить его в полет вокруг Луны, говорится в сообщении НАСА.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
В Домбаровском районе из-за пожара вблизи села ввели режим ЧС
Пресс-служба Главного управления МЧС России по Оренбургской области сообщает о лесных возгораниях сразу на нескольких участках: на территории Новоорского, Домбаровского районов и Ясненского городского округа.
Обновлено в 11:24
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Трамп усомнился в способности четырёх женщин-демократов любить США
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter усомнился в том, что четыре женщины, представляющие Демократическую партию страны, с которыми ранее у него возник конфликт, способны любить США.
Обновлено в 11:52
Технологии
Еженедельная программа Вести.net от 21 июля 2019 года
Как превращение в киборгов спасет людей от порабощения искусственным интеллектом, почему флешмоб в социальной сети волнует Конгресс США, сколько денег хотят собрать с американских IT-компаний во французский бюджет и зачем мессенджеру нужно видеть окружающий мир – главные события мира технологий за неделю в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне
Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.
Обновлено в 06:33
Авто
Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Футбол
Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»
Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Устранен сбой, задержавший «Сапсаны»
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Полтаве вандалы осквернили памятник Ватутину
Обновлено в 08:46
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке
Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
Обновлено в 06:48