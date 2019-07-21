Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера УкраиныRT на русском 09:59
Премьер-министром Украины, который будет назначен после выборов в Верховную раду, должен стать профессиональный экономист, не занимавший ранее высокие политические посты.
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