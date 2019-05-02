Политика
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и УкраиныРБК 09:08
27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
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Здоровье
Куда присасываются клещи, рассказали москвичам
В департаменте предупредили, что паразиты присасываются безболезненно, а их излюбленными местами являются зона за ушами и область паха, а также шея и подмышки.
Обновлено в 04:13
Кино
Фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» покажут в Каннах
Обновлено в 10:05
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Один из шести детей, пострадавших в ДТП под Калугой, погиб
Ребенок 2013 года рождения скончался в результате ДТП, случившегося в четверг на 94-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области, в котором пострадали еще восемь человек.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Оружейный магазин в Махачкале загорелся после хлопка
По словам очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок, после чего помещение загорелось.
Обновлено в 07:12
Авто
Опубликовано видео с дрифтом 2400-сильного грузовика
За производительность грузовика отвечает 2400-сильный дизельный агрегат с тремя турбинами и системой впрыска в впускной коллектор смеси воды и метанола.
Обновлено в 06:14
Политика
США назвали российский газ дешевым и ненадежным
Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».
Обновлено в 07:05
Политика
Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Армия и оружие
Истребители F-35A ВВС США впервые использовали в бою
Американские истребители F-35A Lightning II впервые применили в бою в рамках операции «Непоколебимая решимость».
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 03:09
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Войска ДНР уничтожили противотанковый комплекс украинских боевиков
Вооруженные силы Донецкой Народной Республики уничтожили противотанковый ракетный комплекс украинских боевиков «Стугна-П», который находился на украинских позициях в районе Донецка.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В Новой Москве мужчина ранил четверых человек из помпового ружья
Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:19
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Здоровье
В Волгограде провели уникальную операцию женщине из Калмыкии
С 2017 года в перинатальном центре №2 освоен новый метод, позволяющий эффективно проводить реконструктивно-пластические операции при врастании плаценты.
Обновлено в 05:47
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Энергетика
Грузия закупила у России в апреле 6 млн куб. м газа
Грузия закупила у России в апреле текущего года природный газ в объеме 6 млн куб. м, что составляет 3% от всего импортируемого республикой голубого топлива.
Обновлено в 03:21
Общество
Мокрый снег и штормовой ветер испортят петербуржцам праздники
Мокрый снег и сильные порывы ветра испортят петербуржцам остатки майских праздников.
Обновлено в 08:54
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова продемонстрировала позу кошки во время занятий йогой
Многие подписчики делились своими впечатлениями от занятий йогой и другими видами спорта.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Башкирии в ДТП погибла восьмилетняя девочка
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла восьмилетняя девочка.
Обновлено в 08:55
Музыка
Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»
Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.
Обновлено вчера в 12:08