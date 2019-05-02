Политика
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и УкраиныРБК 09:08
27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
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Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Обновлено вчера в 11:13
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Политика
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Украинская националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело — ред.) в четверг начала "марш украинского порядка" по случаю пятой годовщины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, передает в четверг корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 12:07
Общество
В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой
В некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
Обновлено в 11:10
Политика
Президент Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете
Президент Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете. Политик Евгений Ройзман выразил сомнения в его эффективности.
Обновлено в 00:00
Политика
Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Умер гражданин Турции, получивший ранения при стрельбе в Крайстчерче
Гражданин Турции, получивший тяжелые ранения при теракте в мечети новозеландского Крайстчерча, скончался, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 10:48
Политика
По нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию поступила чистая нефть из России
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» 2 мая в 12:40 поступила соответствующая стандарту нефть.
Обновлено в 08:30
Авто
На базе внедорожника LADA 4x4 сделали военный пикап
Обновлено в 06:15
Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Наука
Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета
Аналогичный ген присутствует у современных жителей Тибета.
Обновлено в 08:54
Политика
Болтон убеждает Трампа отправить армию в Венесуэлу, пишут СМИ
Дональд Трамп не проявляет серьезной решимости проводить военную операцию в Венесуэле, хотя его советник по нацбезопасности Джон Болтон настаивает на агрессивной политике в этой стране, сообщает газета Washington Post.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Ингушский депутат похитил медика, чтобы жениться
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту «Шереметьево»
Источник добавил, что в результате столкновения пострадал водитель автомобиля.
Обновлено в 13:15
Игры
Ubisoft нашла способ пресечь незаконную перепродажу ключей
Возможно, и другие компании последуют этому примеру Многие покупают игры не только в сервисах вроде Steam, Epic Games Store, Origin или Uplay, но и ключи в сторонних магазинах, что иногда позволяет сэкономить.
Обновлено в 12:00
Спорт
Генеральный менеджер «Бостона» перенес инфаркт
Генеральный менеджер «Селтикс» Дэнни Эйндж перенес инфаркт в ночь на 2 мая в Милуоки.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Космос
SpaceX назвала возможную причину аварии при испытаниях Dragon-2
Представители компании SpaceX сообщили, что вероятной причиной аварии во время наземного испытания космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) стало срабатывание систем двигателя.
Обновлено в 13:23
Хоккей
«Авангард» заключил контракты с двумя нападающими
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой провела выходные с семьей своего папы
Футболист Евгений Алдонин пообещал после смерти бывшей жены Юлии Началовой, что не бросит их общую дочь Веру, и свое обещание полностью сдержал.
Обновлено в 04:16
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Космос
Американец собрал вертикальный бикоптер с поворотными роторами
Американский инженер Дэниел Райли (Daniel Riley) создал бикоптер с необычной конструкцией, в котором корпус располагается вертикально, а роторы с винтами установлены на концах корпуса и оснащены механизмами управления вектором тяги.
Обновлено в 05:17
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Москву, где присоединились к сборной России, которая проводит подготовку к предстоящему в Словакии чемпионату мира.
Обновлено 30 апреля в 05:00
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Космос
Установлены причины Великого восточно-японского землетрясения
Установлено, что трение между пластами создает температуру, по крайней мере, в 500 градусов по Цельсию.
Обновлено вчера в 03:07
Кино
Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению
Обновлено в 12:31