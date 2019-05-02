Политика

Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и УкраиныРБК 09:08

27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
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Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины

Газета.Ru13:35

Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины

РБК09:08

Зеленский заявил, что из «общего» у Украины и России пока только граница

ТАСС07:40

Зеленский заявил, что из общего у России и Украины осталась только граница

Эхо Москвы08:09

Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница

Коммерсантъ08:06

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу

РИА Новости07:41

Зеленский рассказал, что общего у Украины и России

RT на русском08:24
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
Общество

В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой

Обновлено в 11:10
Политика

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
Обновлено в 14:18
Музыка

Названы лучшие исполнители года по версии Billboard Music Awards

Лучшей исполнительницей в рамках премии стала Тейлор Свифт. Billboard Music Awards – одна из крупнейших музыкальных наград в США.
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Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
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Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Татьяна Навка поздравила дочь Александру с 19-летием

В честь дня рождения дочери Татьяна Навка решила выложить в свой Instagram серию снимков с 19-летней именинницей.
Обновлено в 12:19
Политика

Министр обороны Сербии заявил об усталости страны от политики ЕС

Сербия устала от Евросоюза, который постоянно меняет цели и ставит новые условия для стран, желающих к нему присоединиться.
Обновлено в 12:25
Общество

Националисты устроили марш по улицам Одессы

Около тысячи националистов устроили марш по улицам Одессы в годовщину трагедии 2014 года, передает ТАСС.
Обновлено в 14:04
Здоровье

Ученые выяснили, как диетическая кола влияет на лишний вес

Ученые из Великобритании опровергли теорию о том, что диетические напитки могут помочь скорректировать вес.
Обновлено в 13:20
Происшествия

В Махачкале в оружейном магазине произошел пожар

Пожар произошел в оружейном магазине в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:32
Политика

Вероятность встречи Лаврова с Помпео оценили в МИД

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии.
Обновлено в 12:43
Космос

SpaceX назвала возможную причину аварии при испытаниях Dragon-2

Обновлено в 13:23
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено в 00:58
Музыка

Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»

Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.
Обновлено вчера в 12:08
Гаджеты

Как волгоградцы могут преодолеть зависимость от смартфона

Отключайте оповещения надоедливых программ – постоянные push-уведомления и вибрации телефона только лишний раз напоминают вам о вредных приложениях.
Обновлено в 13:07
Гаджеты

Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400

Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились

На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой провела выходные с семьей своего папы

Футболист Евгений Алдонин пообещал после смерти бывшей жены Юлии Началовой, что не бросит их общую дочь Веру, и свое обещание полностью сдержал.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

В Ессентуках из санатория эвакуировали людей из-за пожара

Обновлено в 13:42
Футбол

Азар и Игуаин остались в запасе «Челси» на матч с «Айнтрахтом»

Стали известны стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Челси».
Обновлено в 14:16
Политика

Мэй сменила министра обороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона, которого подозревают в разглашении секретной информации.
Обновлено вчера в 14:41
Армия и оружие

Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим

Обновлено в 15:01
Футбол

Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.
Обновлено в 11:13
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Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду

34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
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Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
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Роналду: не исключаю, что стану тренером

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что в будущем вполне может задуматься о тренерской карьере.
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В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»

В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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