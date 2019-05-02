Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и УкраиныРБК 09:08

27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».

Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины

Политика Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.

Музыка Названы лучшие исполнители года по версии Billboard Music Awards Лучшей исполнительницей в рамках премии стала Тейлор Свифт. Billboard Music Awards – одна из крупнейших музыкальных наград в США.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.

Финансы Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.

Шоу-бизнес Татьяна Навка поздравила дочь Александру с 19-летием В честь дня рождения дочери Татьяна Навка решила выложить в свой Instagram серию снимков с 19-летней именинницей.

Политика Министр обороны Сербии заявил об усталости страны от политики ЕС Сербия устала от Евросоюза, который постоянно меняет цели и ставит новые условия для стран, желающих к нему присоединиться.

Общество Националисты устроили марш по улицам Одессы Около тысячи националистов устроили марш по улицам Одессы в годовщину трагедии 2014 года, передает ТАСС.

Здоровье Ученые выяснили, как диетическая кола влияет на лишний вес Ученые из Великобритании опровергли теорию о том, что диетические напитки могут помочь скорректировать вес.

Происшествия В Махачкале в оружейном магазине произошел пожар Пожар произошел в оружейном магазине в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Политика Вероятность встречи Лаврова с Помпео оценили в МИД Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии.

Музыка Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения» Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.

Гаджеты Как волгоградцы могут преодолеть зависимость от смартфона Отключайте оповещения надоедливых программ – постоянные push-уведомления и вибрации телефона только лишний раз напоминают вам о вредных приложениях.

Гаджеты Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400 Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.

Происшествия Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой провела выходные с семьей своего папы Футболист Евгений Алдонин пообещал после смерти бывшей жены Юлии Началовой, что не бросит их общую дочь Веру, и свое обещание полностью сдержал.

Происшествия В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.

Политика Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.

Политика Мэй сменила министра обороны Великобритании Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона, которого подозревают в разглашении секретной информации.

Футбол Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.

Авто Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду 34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.

Здоровье Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.

Футбол Роналду: не исключаю, что стану тренером Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что в будущем вполне может задуматься о тренерской карьере.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.