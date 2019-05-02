Политика
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и УкраиныРБК 09:08
27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
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Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
Обновлено в 14:18
Музыка
Названы лучшие исполнители года по версии Billboard Music Awards
Лучшей исполнительницей в рамках премии стала Тейлор Свифт. Billboard Music Awards – одна из крупнейших музыкальных наград в США.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
Обновлено в 04:00
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поздравила дочь Александру с 19-летием
В честь дня рождения дочери Татьяна Навка решила выложить в свой Instagram серию снимков с 19-летней именинницей.
Обновлено в 12:19
Политика
Министр обороны Сербии заявил об усталости страны от политики ЕС
Сербия устала от Евросоюза, который постоянно меняет цели и ставит новые условия для стран, желающих к нему присоединиться.
Обновлено в 12:25
Общество
Националисты устроили марш по улицам Одессы
Около тысячи националистов устроили марш по улицам Одессы в годовщину трагедии 2014 года, передает ТАСС.
Обновлено в 14:04
Здоровье
Ученые выяснили, как диетическая кола влияет на лишний вес
Ученые из Великобритании опровергли теорию о том, что диетические напитки могут помочь скорректировать вес.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Махачкале в оружейном магазине произошел пожар
Пожар произошел в оружейном магазине в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:32
Политика
Вероятность встречи Лаврова с Помпео оценили в МИД
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии.
Обновлено в 12:43
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Музыка
Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»
Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.
Обновлено вчера в 12:08
Гаджеты
Как волгоградцы могут преодолеть зависимость от смартфона
Отключайте оповещения надоедливых программ – постоянные push-уведомления и вибрации телефона только лишний раз напоминают вам о вредных приложениях.
Обновлено в 13:07
Гаджеты
Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400
Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились
На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой провела выходные с семьей своего папы
Футболист Евгений Алдонин пообещал после смерти бывшей жены Юлии Началовой, что не бросит их общую дочь Веру, и свое обещание полностью сдержал.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Футбол
Азар и Игуаин остались в запасе «Челси» на матч с «Айнтрахтом»
Стали известны стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Челси».
Обновлено в 14:16
Политика
Мэй сменила министра обороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона, которого подозревают в разглашении секретной информации.
Обновлено вчера в 14:41
Футбол
Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.
Обновлено в 11:13
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Футбол
Роналду: не исключаю, что стану тренером
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что в будущем вполне может задуматься о тренерской карьере.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Кино
В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»
В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
Обновлено в 06:08