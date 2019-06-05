Политика

Зеленский назвал главу Еврокомиссии теплым дядькойLenta.ru 06:56

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера теплым дядькой и классным мужиком. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью телеканалу «1+1» (запись доступна на Youtube).
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