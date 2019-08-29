Политика
BFM.ruЗеленский назвал главные задачи Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады с посланием об основах внутренней и внешней политики. Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
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Политика
В России научились разгонять вертолеты до 600 километров в час
Sputnik Таджикистан 07:40
Теннис
Рублев вышел в третий круг US Open
Sportbox.RU 18:22
Экономика
Чистый убыток Utair в первом полугодии увеличился на 83%
Utair занимает 4-е место по пассажирским перевозкам в России после «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний», в первом полугодии компания перевезла 3,7 млн человек.
Ведомости 15:06
Музыка
В Петербурге прозвучала «музыка мира и добра»
Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», в своей приветственной речи он акцентировал внимание на многонациональном прошлом и настоящем Северной столицы, которая стала родным домом и второй родиной для представителей различных диаспор.
Петербургский дневник 17:55
Авто
Концепт Great Wall и Brabus покажут во Франкфурте
На автосалоне во Франкфурте, который откроется в начале сентября, состоится презентация концептуального электрокроссовера Wey-S.
Autorating.ru 09:45
Космос
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Политика
Рада назначила нового главу Службы безопасности Украины
Верховная рада на заседании в четверг одобрила представленную президентом кандидатуру Ивана Баканова на пост главы СБУ, передает корреспондент РБК из Киева.
РБК 14:07
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» попал в группу D, где встретится с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
Lenta.ru 13:00
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС 18:12
Политика
Губернатор Флориды ввёл режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
RT на русском вчера в 19:15
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
Суть событий 08:13
Происшествия
В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека
Две легковые машины столкнулись в центре Москвы на улице Большая Грузинская напротив Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
РИА Новости 15:43
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС 17:29
Хоккей
«Амур» обыграл «Мотор» в товарищеском матче
Хоккеисты хабаровского "Амура" победили чешский клуб "Мотор" в товарищеском матче в рамках сбора в Чехии.
РИА Новости 14:28
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» в Сочи на видео
В Сочи в Краснодарском крае Филипп Киркоров устроил разнос организаторам фестиваля «Новая волна».
Регион online 06:23
Технологии
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия вчера в 09:14
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском 18:29
Армия и оружие
Три ополченца ДНР погибли из-за обстрела со стороны ВС Украины
Три ополченца ДНР погибли из-за минометного обстрела, которое устроили украинские силовики.
Газета.Ru 13:43
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Здоровье
Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, заявила Скворцова
Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:26
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
Игромания.ру 08:43
Культура
На ВДНХ 1 сентября пройдет чемпионат России по диджеингу
Чемпионат России по диджеингу пройдет на фестивале уличной культуры «Рит моего города» в Москве на ВДНХ 1 сентября.
Известия 10:32
Футбол
«Рома» согласовала переход Смоллинга
Римская «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Чемпионат 05:18