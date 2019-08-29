Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады с посланием об основах внутренней и внешней политики. Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.

Футбол «Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу» Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.

Энергетика Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.

Политика Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Здоровье В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Кино Кирстен Данст пожаловалась на игнор Голливуда и отсутствие «Оскаров» Впервые Данст была номинирована на «Золотой глобус» в 1994 году за «Интервью с вампиром», второй – спустя двадцать лет, в 2015, за роль в «Фарго» (за этот сериал она также получила номинацию на «Эмми»).

Политика Андрея Загороднюка назначили министром обороны Украины Кандидатура Загороднюка на пост министра обороны Украины была предложена ранее президентом страны Владимиром Зеленским.

Гаджеты Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.

Технологии В Кронштадте запущена пилотная 5G-сеть Сеть 5G в Кронштадте развернута на базе восьми базовых станций, пять из которых работают в диапазоне 4,9 ГГц, а еще три - в диапазоне 28 ГГц, до конца сентября будут запущены еще четыре базовых станции в диапазоне 4,9 ГГц, говорится в сообщении.

Гаджеты В популярном приложении для Android нашли вирус Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Политика Зеленский оценил первые 100 дней своего президентства Президент Украины Владимир Зеленский оценил первые 100 дней своего пребывания на посту главы государства. Его слова передает «РБК-Украина».

Авто Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.

Кино Умер французский актёр Мишель Омон Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.

Экономика «Сургутнефтегаз» сообщил о 15,5 млрд рублей полугодового убытка В I полугодии 2019 года "Сургутнефтегаз" получил 15,5 млрд рублей убытка по МСФО против 390 млрд рублей прибыли годом ранее.

Наука Мутация в адренорецепторе снизила потребность в сне у людей и мышей Исследователи обнаружили мутацию в гене одного из адренорецепторов, которая уменьшила потребность в продолжительном сне, говорится в Neuron.

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

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Экономика У жителей России снижается доверие к небольшим банкам Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.

Политика Болтон рассказал о безрезультатных переговорах с Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая состоялась в Минске 29 августа, не принесла результатов.