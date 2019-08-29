Политика
BFM.ruЗеленский назвал главные задачи Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады с посланием об основах внутренней и внешней политики. Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:45, Ашберн
Политика
В Джорджии объявили режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп объявил режим чрезвычайного положения в 12 округах в связи с приближением урагана "Дориан".
РИА Новости 18:37
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru 14:06
Происшествия
Lamborghini и BMW столкнулись в центре Москвы
Российская газета 20:25
Политика
В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru 16:29
Армия и оружие
Власти Йемена обвинили ВВС ОАЭ в ударе по колонне военных: 30 погибших
Воздушный налёт, в результате которого, по предварительным данным, погибло более 30 проправительственных бойцов, был осуществлён сегодня, 29 августа, в момент продвижения колонны военных к городу Аден, передаёт агентство Associated Press.
Евразия Daily 12:29
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ 13:51
Политика
Лукашенко подарил Трампу кортик
Известия 15:57
Политика
Украина и Россия начали обмен пленными
Новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными, передает Интерфакс-Украина.
BFM.ru 20:27
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 20:00
Общество
Власти Москвы объяснили рассылку sms о концерте просьбой организаторов
Департамент информационных технологий Москвы разослал москвичам sms с приглашением на фестиваль на проспекте Сахарова 31 августа по просьбе его организаторов – Российского союза молодежи (РСМ), сообщили «Ведомостям» в ведомстве.
Ведомости 12:28
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Политика
Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Армия и оружие
Испытания российского беспилотника «Орион» подошли к финалу
Испытания российского беспилотника «Орион» подходят к завершению, заявил главный конструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков, 29 августа сообщает ТАСС.
Красная весна 17:16
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Общество
Эксперты попросили приостановить строительство Юго-Восточной хорды
Представитель комитета подтвердил, что часть площадки МЗП действительно попадает в границы проекта планировки территории, на которой будут вестись строительные работы, и что там действительно есть участки с особыми экологическими условиями.
Интерфакс 06:58
Футбол
Ди Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара
Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
Bookmaker-ratings.ru 11:34
Экономика
Глава ФАС пожаловался Медведеву на низкие зарплаты в ведомстве
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву об уровне зарплат в его ведомстве, сравнив его с доходами коллег из Федеральной налоговой службы.
REGNUM 07:07
Технологии
В России разработали серию пассажирских электрических речных судов
Российская компания "НПК Морсвязьавтоматика" разработала целую линейку пассажиров судов на электротяге, в том числе, скоростных, рассказал РИА Новости директор предприятия Андриан Правдин.
РИА Новости 20:38
Финансы
Исследование: просрочка по кредитам россиян подбирается к кризисному уровню
Уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян вырос до 1,6-1,7%, что сопоставимо с показателями предкризисных месяцев 2014 года, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:35
Происшествия
«Росатом» хочет усовершенствовать свою систему мониторинга радиации
Ученые госкорпорации "Росатом" планируют разработать элементы будущей новой более совершенной системы мониторинга радиационной обстановки на предприятиях атомной отрасли РФ, которая поможет информировать общественность о безопасной эксплуатации этих объектов, следует из материалов на сайте закупок "Росатома".
РИА Новости 20:17
Футбол
Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Sportbox.RU 13:23
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России
Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
РИА Новости 11:33
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском 17:44