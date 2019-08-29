Политика

BFM.ruBFM.ruЗеленский назвал главные задачи Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады с посланием об основах внутренней и внешней политики. Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
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