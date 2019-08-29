Политика
BFM.ruЗеленский назвал главные задачи Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады с посланием об основах внутренней и внешней политики. Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
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Политика
Рада избрала нового главу МИД Украины
Новым министром иностранных дел Украины избран Вадим Пристайко, ранее занимавший должность замглавы офиса президента по внешнеполитическим вопросам.
Rambler News Service 12:34
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Бухареста
В связи с 75-й годовщиной освобождения румынского Бухареста от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны разметило ряд секретных документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Газета.Ru 17:36
Здоровье
Челябинские власти опровергли слухи об увольнениях врачей в Трехгорном
Власти Челябинской области опровергли информацию об увольнении нескольких медработников из больницы города Трехгорный.
Российская газета 10:28
Политика
В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru 16:29
Политика
Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.
Накануне.Ru вчера в 07:54
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал 14:59
Политика
В белорусском МИДе прокомментировали отказ Лукашенко ехать в Польшу
Польша направила приглашения главам стран — членов Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства и решила не приглашать Президента РФ Владимира Путина в Варшаву, где пройдут мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Дума ТВ 06:40
Авто
Фермер построил внедорожный Chevrolet Corvette с 6,2-литровым дизелем
Рэй провел небольшой исследование и выяснил, что 6,2-литровый мотор от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок «встает» на Corvette.
Motor 12:03
Армия и оружие
Испытания российского беспилотника «Орион» подошли к финалу
Испытания российского беспилотника «Орион» подходят к завершению, заявил главный конструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков, 29 августа передает ТАСС.
Красная весна 17:16
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал инцидент с Киркоровым
Директор «Новой волны» Александр Румянцев прокомментировал появившееся в сети видео с репетиции Филиппа Киркорова, где певец позволил себе некорректные высказывания.
RT на русском 07:39
Футбол
Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
RT на русском 16:07
Кино
Вышел тизер драмы «Два папы» с Энтони Хопкинсом
В Сети появился тизер драмы «Два папы», рассказывающий о последней смене глав католической церкви. Ролик публикует потоковый сервис Netflix.
Культуромания 16:10
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Говорит Москва 09:29
Шоу-бизнес
Исхудавшая Анастасия Волочкова раскрыла секрет стройности
Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram новый пост. Она поделилась главным секретом худобы.
Дни.ру 12:24
Политика
Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Луценко
Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с поста генпрокурора, сообщают «Украинские новости».
РБК 16:28
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Здоровье
Врачи федеральных медцентров помогут детям на Волге и Оке
Настоящая волна здоровья захлестнет Волгу и Оку. Лучшие врачи страны снова отправляются на теплоходе помогать больным детям.
РЕН ТВ 11:21
Энергетика
«Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири»
Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.
РИА Новости 07:32
Технологии
Главкосмос стал главным на внешнем рынке российского космоса
Главной задачей компании является продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами.
Красная весна 15:08
Авто
Mazda в России отправит на ремонт кроссоверы Mazda CX-5
Mazda в России отправит на ремонт кроссоверы Mazda CX-5, в которых выявили вероятную некорректную работу системы сигнала аварийной остановки, а также системы предотвращения вторичного столкновения.
Tvoe-avto.com 14:18