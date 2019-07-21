Политика
Зеленский назвал главные качества будущего премьера УкраиныГазета.Ru 05:53
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, кого он видит на посту премьер-министра страны. Об этом сообщает "112 Украина". Зеленский заявил, что, если человек независимый и профессиональный экономист, то у него есть шансы стать премьером Украины.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Общество
Тайфун «Данас» обрушился на юг Приморья
Обновлено в 07:10
Кино
Представлен тизер-трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 06:35
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Политика
Пропускной пункт в Донбассе дважды минировали за сутки
Ранее сообщалось, что украинские силовики начали минировать Донбасс.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Единоборства
Пакьяо победил Турмана в бою за чемпионский титул WBA
Филиппинец Мэнни Пакьяо стал чемпионом в полусреднем весе по версии WBA Super, победив предыдущего обладателя пояса — американца Кита Турмана.
Обновлено в 03:04
Спорт
Титмус завоевала золото ЧМ в плавании на 400 м вольным стилем
Австралийка Ариарн Титмус завоевала золотую медаль в плавании на 400 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:00
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Китай оказался втянут в торговую войну Японии и Южной Кореи
Точнее, у Токио есть твёрдое основание обвинять Samsung и SK Hynix в транзите сырья из Японии в Китай минуя таможню в Южной Корее.
Обновлено в 07:46
Экономика
Росстат: зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.
Обновлено 18 июля в 14:19
Армия и оружие
Индия ждёт от Франции помощи по двигателям Kaveri в том числе и для Су-30МКИ
Основной упор делается на необходимости развития проекта двигателя Kaveri.
Обновлено в 04:48
Политика
ЦИК отчиталась о явке на выборах в Раду
Обновлено в 05:41
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Наука
Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью
В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.
Обновлено 19 июля в 07:30
Футбол
Ростов — Спартак 2:2
После первого тайма счет равный – 1:1. На 23-й минуте мяч забил ростовчанин Хорен Байрамян.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке
Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
Обновлено в 06:48
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Экономика
Путин не исключил снижения ставки по ипотеке
"Во второй половине года, по экспертным оценкам, ставки по ипотеке должны опуститься ниже 10 процентов", - заявил Путин.
Обновлено 19 июля в 14:02
Общество
Новосибирскую область окутал дым от лесных пожаров в Красноярском крае
Ветер принес в Новосибирскую область дым от лесных пожаров в Красноярском крае, наблюдается дымка с запахом гари, но угрозы для людей нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 05:30
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Общество
Руководитель дела «Чистые руки» умер в Италии
В Италии скончался бывший прокурор, руководитель громкого дела "Чистые руки" Франческо Саверио Боррелли.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Обновлено вчера в 07:00
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Обновлено в 03:52
Происшествия
Демонстранты окружили штаб-квартиру полиции в Гонконге
Обновлено в 06:32
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Петербурге из-за неисправности произошла задержка «Сапсанов»
Высокоскоростные поезда "Сапсан", следующие из Петербурга в московском направлении, отправляются с задержкой.
Обновлено в 08:02