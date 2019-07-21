Политика

Зеленский назвал главные качества будущего премьера УкраиныГазета.Ru 05:53

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, кого он видит на посту премьер-министра страны. Об этом сообщает "112 Украина". Зеленский заявил, что, если человек независимый и профессиональный экономист, то у него есть шансы стать премьером Украины.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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