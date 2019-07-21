Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера УкраиныRT на русском 09:59
Премьер-министром Украины, который будет назначен после выборов в Верховную раду, должен стать профессиональный экономист, не занимавший ранее высокие политические посты.
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Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
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Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной
Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживаю идею представителей «Зе!Команды» об объединении Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта Украины.
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Политика
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Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
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Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
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Здоровье
Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог
Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
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Происшествия
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Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
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Футбол
Гол Азмуна с пенальти выводит «Зенит» вперед в матче с «Сочи»
Команды проводят матч второго тура РПЛ в Сочи под проливным дождем.
Обновлено в 15:22
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Футбол
Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»
Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке
Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
Обновлено в 06:48
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Политика
Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о приоритетах
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT приоритетные задачи после выборов в Верховную раду, названные украинским президентом Владимиром Зеленским.
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Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Политика
Медведчук оценил первые результаты выборов
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Отправление «Сапсанов» из Петербурга в Москву задержали из-за сбоя
Отправление «Сапсанов» задерживается в среднем на восемь-десять минут.
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Шоу-бизнес
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
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Политика
КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании
Контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
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Политика
Косачев: Зеленскому удалось переформатировать Раду в более лояльную
Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную Раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную.
Обновлено в 14:09
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В США два самолета столкнулись в аэропорту
Два самолета авиакомпании Southwest Airlines столкнулись во время буксировки в международном аэропорту города Нашвилл в американском штате Теннесси, сообщает телеканал WSMV.
Обновлено в 11:49
Общество
Минпромторг предлагает не считать пиво алкоголем
С 2011 года пиво приравнено к алкоголю и на него распространяются все правила продажи, действующие для любой другой алкогольной продукции.
Обновлено вчера в 04:26
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Отмечается, что интерес к ивуариецу проявляют несколько российских клубов и турецкий «Генчберлиги». Напомним, Думбия играл в РПЛ за ЦСКА.
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Ксения Собчак вспомнила, как заработала первый миллион долларов
Собчак начала покупать недвижимость и сдавать ее в аренду. Еще тогда телеведущая была дальновидной и брала все гонорары только в долларах.
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