Политика
Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»Lenta.ru 08:42
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере. Свое заявление он сделал в интервью «РБК-Украина». Политик объяснил, что его отношение к процессам декоммунизации в стране продиктовано тем, что это «выбор общества».
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Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено в 09:01
Политика
Россия оставила Украину без нефти
2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Футбол
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 07:48
Футбол
Португалия не смогла обойти Россию в рейтинге УЕФА
Как сообщает "Спорт-экспресс", даже если "Бенфика" в нынешнем сезоне выиграет Лигу Европы, Португалия все равно не догонит Россию в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 05:58
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику юбилейного концерта Пугачёвой
Народная артистка СССР Алла Пугачёва дала юбилейный концерт в Кремлёвском дворце 17 апреля.
Обновлено в 07:28
Общество
Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя Дмитрия Быкова из уфимской больницы в московскую клинику, сообщил «Интерфаксу» председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
На вдову Дмитрия Марьянова подали в суд из-за наследства
На Ксению Бик, вдову известного российского актера Дмитрия Марьянова, подали в суд.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Мощное землетрясение произошло на Тайване
Обновлено в 01:22
Общество
Суд отклонил иск IKEA к связанной с Грудининым компании
Арбитражный суд Московской области в четверг отклонил иск российской "дочки" компании IKEA о взыскании около 80 миллионов рублей с ООО "ТТ Девелопмент", одним из учредителей которого является директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 08:18
Общество
Жена депутата Слуцкого купила на пенсии Bentley за 30 миллионов
В расширенной декларации о доходах и имуществе депутата указано, что общая сумма годового дохода Леонида Слуцкого за 2018 год составила чуть больше пяти миллионов рублей.
Обновлено в 08:55
Культура
В Сети массово раскупают диски с мюзиклом Notre Dame de Paris
После пожара в соборе Парижской Богоматери во французских интернет-магазинах вырос спрос на диски с мюзиклом Notre Dame de Paris.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку
Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом.
Обновлено в 10:13
Политика
Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района пережил остановку сердца
Обновлено в 08:28
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Экономика
В России зафиксировали резкое сокращение среднего класса
Резкое сокращение среднего класса зафиксировали в 2015-2017 годах.
Обновлено в 04:30
Политика
Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Культура
«Игра престолов» оказалась самым популярным сериалом у однополых семей
Третьим среди популярных продуктов оказался криминальный сериал "Морская полиция: Спецотдел".
Обновлено в 05:40
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Кино
Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.
Обновлено в 09:39
Кино
Фильм «Братство» не покажут на ММКФ по просьбе воинов-афганцев
Фильм Павла Лунгина "Братство" не покажут на закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), как это планировалось ранее, по просьбе ветеранов боевых действий в Афганистане, которых кино оскорбило.
Обновлено в 09:18
Футбол
Букмекеры назвали «Наполи» фаворитом в матче с «Арсеналом»
«Наполи» назван фаворитом в противостоянии с «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 08:25
Политика
Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 09:43
Политика
Астраханским депутатам запретили материться в интернете
Мера связана с тем, что депутаты активно и «не всегда корректно» общаются в интернете, что дискредитирует работу думы.
Обновлено в 09:31