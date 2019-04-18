Политика
Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»Lenta.ru 08:42
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере. Свое заявление он сделал в интервью «РБК-Украина». Политик объяснил, что его отношение к процессам декоммунизации в стране продиктовано тем, что это «выбор общества».
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Армия и оружие
В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море
"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.
Обновлено в 06:49
Спорт
Талисманами олимпийской команды России стали кот и медведь
Талисманами олимпийской команды России стали кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка.
Обновлено в 08:26
Общество
Росреестр запустит аналог Airbnb и Booking для Крыма
Росреестр запустит онлайн-сервис аренды жилья для путешествий, аналогичный Airbnb, в первую очередь он будет ориентирован на отдых в Крыму и может заработать уже к концу 2019 года.
Обновлено в 11:18
Футбол
«Манчестер Сити» поздравил «Тоттенхэм» с выходом в полуфинал ЛЧ
"Манчестер Сити" в твиттере ответил на пост аккаунта "Тоттенхэма" о выходе клуба в полуфинал Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов
Четыре человека пострадали из-за столкновения двух автомобилей на перекресте у Аничкова моста центре Петербурга, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:45
Энергетика
«Газпром» и Saipem урегулировали спор по «Южному потоку»
Дочерняя компания «Газпрома» South Stream Transport B.V (SST) и итальянская Saipem урегулировали арбитражный спор, связанный со строительством «Южного потока», сообщила итальянская компания.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Хоккей
Бузова возмущена отменой шайбы «Авангарда» в матче с ЦСКА
Обновлено в 11:45
Общество
Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей
Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Экономика
Минфин допустил объединение каско с ОСАГО
Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и каско.
Обновлено в 11:03
Футбол
Российскому футболу придумывают новый лимит на легионеров
Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал ТАСС о том, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны.
Обновлено в 11:36
Здоровье
Диетолог рассказала, кому вредно пить кефир
Диетолог рассказала, кому вредно пить кефир. Этот кисломолочный напиток полезен далеко не всем.
Обновлено в 09:40
Политика
Песков рассказал о темах разговора Путина с главой Эстонии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент России Владимир Путин обсудил с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд положение русскоязычного меньшинства в Прибалтике.
Обновлено в 10:41
Общество
Треть водки в России оказалась нелегальной
Почти треть водки в России оказалась нелегальной.
Обновлено в 11:09
Энергетика
Глава Дагестана заявил о хищении в регионе трети газа в год
Порядка 35% газа ежегодно похищают в Дагестане, заявил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 10:57
Кино
Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.
Обновлено в 09:39
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Политика
На Ялтинский форум приехали иностранцы из 89 стран
В первом форуме приняли участие 600 участников из 12 стран мира, - отметил Андрей Назаров.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Верховный суд отклонил иск фигуранта дела «Зимней вишни»
В апреле заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение семи фигурантам уголовного дела о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», среди которых пожарный Сергей Генин.
Обновлено в 10:27
Политика
Порошенко: возврат ПриватБанка Коломойскому грозит дефолтом
Украину ждёт неминуемый дефолт в случае возвращения ПриватБанка предпринимателю и миллиардеру Игорю Коломойскому.
Обновлено в 10:56
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Глава управления Росавиации обвинен в мошенничестве
Следствие предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере начальнику управления правового обеспечения и имущественных отношений Владимиру Мнишко.
Обновлено в 10:34
Политика
Ким Чен Ын впервые приедет в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 07:39
Авто
Названы автомобили, которые займут место Ford в России
Как считают эксперты, вместе с уходом SUV и легковых автомобилей Ford из России увеличится доля рынка других брендов, но это будет почти незаметно, потому что доля Ford составляла всего 3%, а это «не та цифра, которая окажет влияние на рынок».
Обновлено в 05:30
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
В среду, 17 апреля, гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом.
Обновлено вчера в 12:11