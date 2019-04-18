Политика

Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»Lenta.ru 08:42

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере. Свое заявление он сделал в интервью «РБК-Украина». Политик объяснил, что его отношение к процессам декоммунизации в стране продиктовано тем, что это «выбор общества».
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Зеленский поддерживает декоммунизацию и не против Бандеры

News.ru03:11

Зеленский рассказал об отношении к Бандере

РИА Новости05:12

Зеленский: Многие украинцы считают, что Степан Бандера герой, и в этом нет ничего плохого

Эхо Москвы05:04

Зеленский высказался о своем отношении к Бандере

Известия04:35

Зеленский высказался о декоммунизации, Коломойском и Бандере

РЕН ТВ11:28

Зеленский высказался о декоммунизации на Украине

RT на русском03:00

Зеленский заявил, что поддерживает декоммунизацию и не против героизации Бандеры

ТАСС02:28
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
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Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Обновлено в 05:02
Армия и оружие

В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.
Обновлено в 06:49
Спорт

Талисманами олимпийской команды России стали кот и медведь

Талисманами олимпийской команды России стали кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В США спасли дайвера, вызволявшего школьников из пещеры в Таиланде

Обновлено в 07:48
Общество

Росреестр запустит аналог Airbnb и Booking для Крыма

Росреестр запустит онлайн-сервис аренды жилья для путешествий, аналогичный Airbnb, в первую очередь он будет ориентирован на отдых в Крыму и может заработать уже к концу 2019 года.
Обновлено в 11:18
Футбол

«Манчестер Сити» поздравил «Тоттенхэм» с выходом в полуфинал ЛЧ

"Манчестер Сити" в твиттере ответил на пост аккаунта "Тоттенхэма" о выходе клуба в полуфинал Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов

Четыре человека пострадали из-за столкновения двух автомобилей на перекресте у Аничкова моста центре Петербурга, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:45
Энергетика

«Газпром» и Saipem урегулировали спор по «Южному потоку»

Дочерняя компания «Газпрома» South Stream Transport B.V (SST) и итальянская Saipem урегулировали арбитражный спор, связанный со строительством «Южного потока», сообщила итальянская компания.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Хоккей

Бузова возмущена отменой шайбы «Авангарда» в матче с ЦСКА

Обновлено в 11:45
Общество

Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей

Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Суд изучает видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено в 11:41
Экономика

Минфин допустил объединение каско с ОСАГО

Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и каско.
Обновлено в 11:03
Футбол

Российскому футболу придумывают новый лимит на легионеров

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал ТАСС о том, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны.
Обновлено в 11:36
Здоровье

Диетолог рассказала, кому вредно пить кефир

Диетолог рассказала, кому вредно пить кефир. Этот кисломолочный напиток полезен далеко не всем.
Обновлено в 09:40
Политика

Песков рассказал о темах разговора Путина с главой Эстонии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент России Владимир Путин обсудил с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд положение русскоязычного меньшинства в Прибалтике.
Обновлено в 10:41
Общество

Треть водки в России оказалась нелегальной

Почти треть водки в России оказалась нелегальной.
Обновлено в 11:09
Энергетика

Глава Дагестана заявил о хищении в регионе трети газа в год

Порядка 35% газа ежегодно похищают в Дагестане, заявил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 10:57
Кино

Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.
Обновлено в 09:39
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Политика

На Ялтинский форум приехали иностранцы из 89 стран

В первом форуме приняли участие 600 участников из 12 стран мира, - отметил Андрей Назаров.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Верховный суд отклонил иск фигуранта дела «Зимней вишни»

В апреле заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение семи фигурантам уголовного дела о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», среди которых пожарный Сергей Генин.
Обновлено в 10:27
Политика

Порошенко: возврат ПриватБанка Коломойскому грозит дефолтом

Украину ждёт неминуемый дефолт в случае возвращения ПриватБанка предпринимателю и миллиардеру Игорю Коломойскому.
Обновлено в 10:56
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Глава управления Росавиации обвинен в мошенничестве

Следствие предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере начальнику управления правового обеспечения и имущественных отношений Владимиру Мнишко.
Обновлено в 10:34
Политика

Ким Чен Ын впервые приедет в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 07:39
Авто

Названы автомобили, которые займут место Ford в России

Как считают эксперты, вместе с уходом SUV и легковых автомобилей Ford из России увеличится доля рынка других брендов, но это будет почти незаметно, потому что доля Ford составляла всего 3%, а это «не та цифра, которая окажет влияние на рынок».
Обновлено в 05:30
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

В среду, 17 апреля, гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом.
Обновлено вчера в 12:11
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Степан Андреевич Бандера
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
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