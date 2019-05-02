Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границуРИА Новости 15:20
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом. По мнению Зеленского, после возвращения Крыма в состав России и конфликта в Донбассе два государства объединяет только граница.
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Игры
В Borderlands 3 всё-таки будут микротранзакции, несмотря на заявление Ренди Питчфорда
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Коломойский обвинил Януковича и Россию в убыли населения Украины
В последние пять лет население на Украине уменьшилось на 13 млн человек — это произошло из-за бывшего президента страны Виктора Януковича, России и «революции».
Обновлено в 16:03
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing
Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Политика
Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и Украиной
Ранее 2 мая Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.
Обновлено в 16:16
Спорт
Чемпионка мира и Олимпийских игр фигуристка Осмонд завершила карьеру
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию в командном турнире канадка Кэйтлин Осмонд объявила о завершении профессиональной карьеры.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
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Обновлено в 06:21
Экономика
Рост выручки на 43% не помог. Square потеряла за квартал $38 млн
Как отчиталась компания Чистая выручка Square выросла в годовом выражении на 43%, до $959 млн.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми
Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт
2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено в 13:57
Политика
На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине и России придется договариваться о продлении транзита газа.
Обновлено в 14:18
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Политика
Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР
Павлоградский суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусваргхи по обвинению в причастности к деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований, — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.
Обновлено в 13:50
Гаджеты
Продажи смартфонов Huawei растут, а Apple и Samsung – падают
Ну а пока лидирующую позицию на мировом рынке смартфоном занимает компания Samsung, доля которого в первом квартале 2019 года составляет 21%.
Обновлено в 05:35
Культура
Леонид Каневский празднует 80-летний юбилей
Леонид Каневский сегодня празднует 80-летний юбилей.
Обновлено в 16:27
Космос
Появилось видео столкновения Луны с метеоритом
Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца
Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Космос
Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе
Зонд InSight американского космического агентства запечатлел закат на Марсе 25 апреля. Об этом сообщается на сайте NASA.
Обновлено в 12:54
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
Обновлено в 08:22
Происшествия
Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX
Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Принц Гарри оставил Меган Маркл в самый важный момент
Ранее королева Елизавета II навестила принца Гарри и Меган Маркл в их коттедже Фрогмор.
Обновлено в 07:03
Футбол
Лангле лишился части зуба в игре с «Ливерпулем»
Защитник "Барселоны" Клеман Лангле признался, что потерял часть зуба в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).
Обновлено в 15:29
Происшествия
Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50