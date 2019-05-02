Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границуРИА Новости 15:20

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом. По мнению Зеленского, после возвращения Крыма в состав России и конфликта в Донбассе два государства объединяет только граница.

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

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