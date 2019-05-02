Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границуРИА Новости 15:20

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом. По мнению Зеленского, после возвращения Крыма в состав России и конфликта в Донбассе два государства объединяет только граница.
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Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

РИА Новости15:20

Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины

Газета.Ru13:35

Зеленский заявил, что из «общего» у Украины и России пока только граница

ТАСС07:40

Зеленский рассказал, что общего у Украины и России

RT на русском08:24

Зеленский заявил, что из общего у России и Украины осталась только граница

Эхо Москвы08:09

Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница

Коммерсантъ08:06

Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины

РБК09:08
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В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
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Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
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Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
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Культура

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Исполнительница русского шансона Любовь Успенская считает, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) не будет принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", так как ей кто-то "мстит".
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Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты

Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
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Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии

Обновлено в 15:25
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
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Результаты выборов президента Украины опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер".
Обновлено в 18:46
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Пожар произошел в здании управления Россельхознадзора в Орле

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День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
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Космос

Уфологи заметили возле Солнца НЛО

Недавно аппарат запечатлел странный объект возле Солнца, после чего уфологи заявили о полете возле светила корабля инопланетян.
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Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО

«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
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NASA обвинило подрядчиков в провальных запусках 2009 и 2011 годов

NASA обвинило подрядчиков в провальных запусках 2009 и 2011 годов, но окончательные выводы следователей будут представлены позже.
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Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала

Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
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Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

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В Уфе 8-летний ребенок умер из-за нехватки нужных лекарств

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В Волгограде провели уникальную операцию женщине из Калмыкии

С 2017 года в перинатальном центре №2 освоен новый метод, позволяющий эффективно проводить реконструктивно-пластические операции при врастании плаценты.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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