Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границуРИА Новости 15:20
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом. По мнению Зеленского, после возвращения Крыма в состав России и конфликта в Донбассе два государства объединяет только граница.
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Происшествия
В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективным
Неэффективным и предвзятым называют в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 09:23
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес
Кира Найтли ждет второго ребенка
Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено в 19:33
Общество
Стало известно, какие продукты уничтожают женскую красоту
Обновлено в 03:23
Политика
Путин подписал закон о надежном интернете
Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено в 18:25
Кино
Финал «Мстителей» собрал к концу недели 2 млрд долларов
Наибольшие сборы заключительная часть «Мстителей» получила в Корее, Мексике, Индии, Китае и Великобритании.
Обновлено в 14:06
Происшествия
СМИ узнали о стрельбе прокурора по несогласным с ним дачникам в Ленобласти
Прокурор Тихвинского района Ленинградской области открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе ссоры с двумя дачниками.
Обновлено в 18:04
Кино
Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Культура
Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»
Исполнительница русского шансона Любовь Успенская считает, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) не будет принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", так как ей кто-то "мстит".
Обновлено в 18:57
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Обновлено в 15:25
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Музыка
Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»
Обновлено в 06:10
Наука
Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня
Обновлено 30 апреля в 11:00
Политика
На Украине опубликованы официальные итоги президентских выборов
Результаты выборов президента Украины опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер".
Обновлено в 18:46
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Космос
Уфологи заметили возле Солнца НЛО
Недавно аппарат запечатлел странный объект возле Солнца, после чего уфологи заявили о полете возле светила корабля инопланетян.
Обновлено в 09:52
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Наука
Нейросеть разобралась в структуре штормов на Сатурне
Обновлено 30 апреля в 09:48
Спорт
«Кузбасс» обыграл «Зенит-Казань» в первом матче финала
Обновлено в 13:19
Космос
NASA обвинило подрядчиков в провальных запусках 2009 и 2011 годов
NASA обвинило подрядчиков в провальных запусках 2009 и 2011 годов, но окончательные выводы следователей будут представлены позже.
Обновлено в 03:19
Музыка
Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала
Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Гаджеты
Продажи смартфонов Huawei растут на фоне падения у Apple и Samsung
Лидерами на рынке остаются в основном пять компаний, среди которых Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi и Oppo.
Обновлено в 06:44
Здоровье
В Уфе 8-летний ребенок умер из-за нехватки нужных лекарств
В конце апреля в аптеку поступил для этого ребенка «Габриглобин» (отечественный препарат).
Обновлено в 08:50
Здоровье
В Волгограде провели уникальную операцию женщине из Калмыкии
С 2017 года в перинатальном центре №2 освоен новый метод, позволяющий эффективно проводить реконструктивно-пластические операции при врастании плаценты.
Обновлено в 05:47