Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницуРИА Новости 07:41

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией. По его словам, после ситуации с Крымом и Донбассом из общего у стран осталось только одно – государственная граница.

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу

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