Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницуРИА Новости 07:41

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией. По его словам, после ситуации с Крымом и Донбассом из общего у стран осталось только одно – государственная граница.
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Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины

РБК09:08

Зеленский рассказал, что общего у Украины и России

Газета.Ru09:36

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу

РИА Новости07:41

Зеленский заявил, что из общего у России и Украины осталась только граница

Эхо Москвы08:09

Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница

Коммерсантъ08:06

Зеленский рассказал, что общего у Украины и России

RT на русском08:24

Зеленский заявил, что из «общего» у Украины и России пока только граница

ТАСС07:40
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Политика

Заявления на гражданство РФ начнут принимать в ЛНР 6 мая

Миграционная служба МВД самопровозглашённой Луганской народной республики начнёт приём заявлений на получение российского гражданства с 6 мая.
Обновлено в 11:25
Музыка

Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»

Обновлено в 11:09
Происшествия

Умер гражданин Турции, получивший ранения при стрельбе в Крайстчерче

"K сожалению, гражданин нашей страны Зекерия Туйян, получивший тяжелое ранение при подлом нападении на мечеть в Крайстчерче, скончался", - написал Чавушоглу в Twitter, выразив соболезнование его родственникам.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четверга

По мнению экспертов "Интерфакса", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов 2 мая на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
Обновлено в 03:17
Хоккей

Сборная Казахстана уверенно победила Южную Корею на ЧМ-2019

Сборная Казахстана одержала уверенную победу над командой Южной Кореи в рамках чемпионата мира 2019 года, встреча завершилась со счётом 4:1. Таким образом, у подопечных Андрея Скабелки три победы в трёх матчах во втором по силе дивизионе чемпионата мира.
Обновлено в 11:54
Футбол

Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Бывший форвард «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в мексиканском клубе «Атлетико Сан-Луис», сообщает AS.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию

Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль

La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.
Обновлено 30 апреля в 19:06
Армия и оружие

ВСУ заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе

ВСУ заявили, что отбили у ополченцев в Донбассе территорию площадью 24 кв. км. В ДНР в ответ на это указали, что эта территория и раньше находилась под контролем Киева, а сейчас этот информационный вброс был сделан для поднятия имиджа украинских военных.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми

Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес

Принц Гарри оставил Меган Маркл в самый важный момент

Ранее королева Елизавета II навестила принца Гарри и Меган Маркл в их коттедже Фрогмор.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

В Госдуме призвали перестать травить Алсу и ее дочь

Обновлено в 06:24
Происшествия

Жители Одессы собрались почтить память погибших 2 мая 2014 года

Обновлено в 02:40
Общество

Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением

Ранее японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 06:46
Политика

Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 14:07
Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Энергетика

Wintershall и DEA закрыли сделку по слиянию

Немецкие нефтегазовые компании Wintershall (дочерняя холдинга BASF) и DEA (принадлежит компании LetterOne Михаила Фридмана) объявили о закрытии сделки по слиянию их активов.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Женщина погибла из-за упавшего дерева в Ленинградской области

Ранее синоптики предупреждали о возможных порывах ветра до 15-17 м/с в Ленинградской области.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Одессе задержали девушку из-за футболки с советской символикой

Обновлено в 08:49
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес

Татьяна Навка трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Татьяны Навки Александра, которую фигуристка родила от Александра Жулина.
Обновлено в 08:59
Общество

В Петербурге в пятницу ждут шторм и дождь со снегом

Обновлено в 09:43
Футбол

Касильяс может не вернуться в футбол

Португальский клуб купил Касильяса у мадридского "Реала", с которым он трижды выиграл Лигу чемпионов и пять раз чемпионат Испании.
Обновлено в 11:06
Гаджеты

Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400

Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Космос

Blue Origin провела успешный пуск ракеты New Shepard

Компания-разработчик миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin провела очередной успешный пуск ракеты New Shepard.
Обновлено в 11:52
Хоккей

«Сочи» подписал контракт с защитником Морганом Эллисом

«Сочи» подписал контракт с защитником Морганом Эллисом. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.
Обновлено в 11:20
Политика

Названа дата встречи Лаврова с Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 6 мая. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:56
Политика

МИД Украины опротестовал упрощение процедуры получения гражданства РФ

В министерстве иностранных дел Украины осудили решение российских властей, которые упростили процедуру получения гражданства РФ для отдельной категорией граждан, включающей также жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 15:20
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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