Армия и оружие
Зеленский переводит украинскую армию под стандарты НАТОУтро.ru 09:52
Наверное, стоит напомнить, что еще только в марте Владимир Александрович заявлял, что решение о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз должны принимать граждане страны посредством референдума.
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Здоровье
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РФС утвердил новый лимит на легионеров
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Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
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Общество
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России
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Происшествия
Врачи запрещают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери
Врачи запрещают следователям Ленинградской области допрашивать старшего сына бывшего хоккеиста Максима Соколова по делу об убийстве его матери, передает ТАСС.
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Общество
Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью
Министр промышленности Денис Мантуров прокомментировал свои траты в командировках.
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Политика
Путин потребовал разобраться с занижением цен на строительство дорог
Президент РФ Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда стоимость строительства и ремонта автодорог занижается на конкурсах.
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Общество
Тысячи человек погибнут от жары в Европе
В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.
Обновлено в 05:33
Театры
Во МХАТе отреагировали на обвинения группы артистов
Ранее в сети появилось видео, на котором несколько актёров и зрителей МХАТ имени Горького попросили президента РФ Владимира Путина вернуть Дорониной возможность влиять на художественную политику театра.
Обновлено в 08:26
Футбол
«Ростов» назвал состав на матч со «Спартаком»
Стал известен состав "Ростова" на игру Кубка Париматч Премьер против "Спартака".
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Политика
Путин потребовал перестать прятать на дорогах камеры
На собрании Государственного совета по развитию сети автодорог и безопасности ДД российский лидер Владимир Путин объявил, что следует перестать на дорогах скрывать камеры для штрафования водителей.
Обновлено в 11:19
Космос
«Хаббл» окончательно подтвердил существование катиона С60 в космосе
Астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл» смогли окончательно доказать существование в межзвездной среде катиона бакминстерфуллерена С60+.
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Экономика
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Обновлено в 09:52
Политика
Конституционный суд Молдавии в полном составе ушел в отставку
Действующий состав Конституционного суда Молдавии ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте КС.
Обновлено в 08:38
Авто
Новую LADA Granta оснастят вариатором Jatco
Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
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Джуди Денч заступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
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Совфед разрешил выращивать опийный мак
Совет Федерации одобрил инициативу, разрешающую выращивать на территории России наркосодержащие растения, в частности опийный мак, для изготовления обезболивающих препаратов.
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Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.
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Армия и оружие
ДНР заявила об отступлении украинских боевиков
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов прокомментировал изменения на фронте.
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Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
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Политика
В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции в отношении России
В Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) внесли две поправки в проект резолюции, которые отменяют предложение вернуть полномочия России.
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Экономика
Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей
Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
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Представили новый кроссовер Kia XCeed
Компания Kia официально показала свой новый кроссовер, который был разработан на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 10:17